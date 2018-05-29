MLB》韋藍德壓死洋基 率太空人止二連敗

2018年05月29日 10:08 中時電子報 蔡銘仁

太空人昨輸給印地安人，苦吞二連敗，想走出低潮，靠韋藍德(Justin Verlander)就對了！他們今(29日)作客洋基主場，韋藍德展王牌架勢，繳6.2局失1分好投，加上小將J.戴維斯(J.D. Davis)和艾爾圖維(Jose Altuve)開轟助拳，太空人攻守俱佳，以5比1撂倒洋基。

面對洋基的強力打線，韋藍德其實投得並不輕鬆，因為洋基打者們，鮮少追打他的滑球，「每當他們能不追打引誘球，就有機會等到投進好球帶的球。他們從前段到後段棒次，在選球上都做得很好，我在後面3個半局，投得頗為辛苦。」

然而，洋基看似有找到對付韋藍德的方法，但韋藍德還是技高一籌，6.2局投球中，洋基兩度攻佔上得點圈，都被他化解掉，直到7下挨柏德(Greg Bird)的陽春炮，才丟掉第1分。總計韋藍德用113球投6.2局被打5安、失1分，另送出5K、無保送，繳出本季第11場優質先發。

韋藍德壓制洋基整場，7下退場時，被洋基球迷投以噓聲；不過，韋藍德相當大器，舉起球帽朝觀眾席致意。對闖蕩大聯盟第14年的韋藍德來說，這顯然沒什麼，「賽前唱到我的名字時，噓聲不如我預期多，下場時卻出現了，我知道這是洋基球場表達喜愛的方式，謝謝他們。」

靠著韋藍德強勢的投球，太空人順利取得勝利，中止二連敗，眼看暫居美聯西區第二的水手追得緊，這場勝利對太空人來說，顯得格外重要。韋藍德進帳本季第7勝，自責分率1.11仍暫居聯盟自責分率榜首。輸球的洋基，繼續暫居美聯東區第二，與龍頭紅襪有2場勝差。

(中時電子報)