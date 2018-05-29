賴揆滿意度死亡交叉 吳子嘉：薪資五萬說和拔管重創形象

吳子嘉直言「薪資五萬」和「拔管」這兩件大事重創賴清德形象。（姚志平攝）

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中時電子報
/整理報導

《美麗島電子報》昨（28日）公布5月最新民調，其中總統蔡英文滿意度已跌至23.5%，而行政院長賴清德不滿意創下44.7%的新低，且確定「死亡交叉」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言民進黨執政兩周年，才剛進入下半場，但民意現在已然不在蔡英文和民進黨這邊。而賴清德的「薪資近五萬」說，搞得年輕世代非常不爽；再加上一意孤行的「拔管」，更是重創其形象！

吳子嘉昨上政論節目《年代向錢看》中表示，蔡英文創新低對她傷害度並不大，因為民眾對蔡英文的評價就是如此了。然而現在最大麻煩，也是民進黨最怕的事情發生了，民進黨的「明日之星」賴清德的滿意度34.1%，不滿意度44.7%，終於來到「死亡交叉」，而且差距非常大！這對民進黨而言是「非常可怕的數字」，因為現在的民進黨政府，是靠賴清德一個人在支撐，結果賴清德現在也開始崩盤。

吳子嘉直言「薪資近五萬」說和「拔管」這兩件大事重創賴清德形象。「薪資近五萬」說徹底惹怒年輕世代，「年輕人薪資才兩萬多，政府卻發布這種奇怪的消息，這根本是完全不得民心的事」。賴清得做的「更天才的另一件事」就是放任教育部長吳茂昆「拔管」，因此美麗島民調也針對吳茂昆的信任度做調查，發現吳茂昆的信任度才12%！賴清德居然放任一個12%的教育部長搞台灣教育政策，而這部長還嗆聲說「要下台，要看賴院長要不要我下來」，賴清德的形象當然就垮掉了！

吳子嘉認為會導致這種結果，就是因為賴清德用人不當，然而賴清德卻還是剛愎自用，不聽建言。如果賴清德還要挽救自己的民調，最快最有效的方法就是「把吳茂昆撤職查辦」！

(中時電子報)

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