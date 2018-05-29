談蔡總統的7大外交突破 陳水扁回應酸小英

前總統陳水扁(左)和總統蔡英文(右)。（本報資料照片）

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中時電子報

布吉納法索24日與我國斷交，是蔡英文上任總統兩年內第4次邦交國斷交。不過親綠學者范世平在政論節目上反讚「蔡英文外交七件突破，是馬英九做不到的」，對此，勇哥針對蔡總統的七大外交突破做出回應。

◎日本駐台機構「交流協會」改名為「日本台灣交流協會」。

勇哥回應：完全是日本政府主動提出，台灣政府才被動配合也將「亞東關係協會」改名。

◎日本首相安倍晉三對台灣非常友好，2月6日花蓮震災，他特別寫下「台灣加油」的毛筆字，令人感動。

勇哥回應：安倍也曾經對外透露跟阿扁總統通過電話。

◎美國國會通過《台灣旅行法》。

勇哥回應：川普總統也簽署了，當然這是歷史性突破。阿扁總統可以過境訪問紐約並公開發表演說，馬總統任內則從未去過紐約。《台灣旅行法》的通過，先不說華府是否去得成，光是蔡總統訪問紐約是否能超越阿扁時代，大家都在看。

◎新通過的美國《國防授權法》，可以讓台美國防部長互訪，兩國軍艦也以互停對方港口。

勇哥回應：何時才能實現，尚不可知。但台灣顯然也買不到F-35。

◎美國副助理國務卿黃之瀚來台訪問是突破。

勇哥回應：阿扁總統任內，美國當時的運輸部長Rodney Slater在2000年也來過台灣，參加中美工商聯合會議，並跟阿扁總統見面。

◎美國川普政府願意協助台灣打造潛水艇，是歷任總統想做做不到的事。

勇哥回應：李總統時代想買潛艦，柯林頓總統不賣；阿扁總統時代想買，布希總統一次批准軍售柴電潛艦8艘；馬總統時代想買，歐巴馬總統不賣了。

◎蔡總統與美國總統當選人川普通電話。

勇哥回應：當然也是重大突破，我們期待就任總統後的川普，還能在6月12日AIT 新辦公大樓落成啟用時再跟蔡總統通電話！

(中時電子報)

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文章來源：台灣勇哥粉絲團 臉書

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