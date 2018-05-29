台南市實驗學校學生多元展能 虎山實小人人都是主角

友善列印
中時

以鬆綁、實踐特定教育理念為核心精神的實驗教育，為教育現場帶來更多可能性，實驗教育這2年在台南蓬勃發展，虎山實小、志開實小、光復實小、西門實小、口埤實小、文和實小和南梓實小陸續在近日辦理學生成果發表，學生展現多元學習的精彩，讓家長也驚艷！

每一個孩子都不一樣，也都有不同學習需求，囿於過去台灣在僵化體制下，每一所學校都一樣，無法呼應孩子學習需求，實驗教育提供孩子們不一樣的學習想像。

虎山實小草地操場日前化身舞台，全校一到六年級所有的孩子，都是台上的最佳男女主角，

發表會表演內容包含舞蹈、樂隊和鼓術，這些節目並非為了演出額外花時間排練，全部來自課表學習課程，例如樂隊課安排在星期四下午，為三到六年級混齡上課，分組上課之後再安排時間團練，所以在發表會中出現了打擊組、口風琴組、手風琴組等不同組別的演出。

有的孩子對樂器學習不感興趣，學校也特地設置「多元樂理組」，校內童郁婷老師為孩子寫了一首《我愛虎山》分部合唱，並舉行「世界首演」，實踐「照顧好每一個孩子」，讓每一個孩子皆受益的教育理念，而不是精英教育或社團活動等少數孩子受益的教育。

五年級盧澤勳說，雖然不是比賽型樂隊，但在多元樂隊教室裡，可以學到許多有趣且實用的音樂課程，像是歌唱、直笛、小鐵琴、指揮和音樂欣賞等，有機會接觸不同的音樂內容。

虎山實驗小學校長林勇成表示，每個孩子都不一樣，教育應該提供孩子不一樣的選擇與機會。

虎山實小從105學年開始，將一學年分成春、夏、秋、冬四個學季，成功的環境教育教學案例，也獲國際認可，成為第一個被芬蘭教育期刊刊登的台灣代表學校。教師團隊秉持「易教樂學」的課程發展理念，發展以聯合國ECO SCHOOL生態學校友善環境為核心精神的生態學校課程，讓不同天賦的孩子都能找到自己的位置，樂在學習。

(中時 )

三義雲火龍系列活動展開　草編神… 顛覆傳統養生觀念 藏醫：中午前…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。