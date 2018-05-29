台南市實驗學校學生多元展能 虎山實小人人都是主角

2018年05月29日 10:21 中時 曹婷婷

以鬆綁、實踐特定教育理念為核心精神的實驗教育，為教育現場帶來更多可能性，實驗教育這2年在台南蓬勃發展，虎山實小、志開實小、光復實小、西門實小、口埤實小、文和實小和南梓實小陸續在近日辦理學生成果發表，學生展現多元學習的精彩，讓家長也驚艷！

每一個孩子都不一樣，也都有不同學習需求，囿於過去台灣在僵化體制下，每一所學校都一樣，無法呼應孩子學習需求，實驗教育提供孩子們不一樣的學習想像。

虎山實小草地操場日前化身舞台，全校一到六年級所有的孩子，都是台上的最佳男女主角，

發表會表演內容包含舞蹈、樂隊和鼓術，這些節目並非為了演出額外花時間排練，全部來自課表學習課程，例如樂隊課安排在星期四下午，為三到六年級混齡上課，分組上課之後再安排時間團練，所以在發表會中出現了打擊組、口風琴組、手風琴組等不同組別的演出。

有的孩子對樂器學習不感興趣，學校也特地設置「多元樂理組」，校內童郁婷老師為孩子寫了一首《我愛虎山》分部合唱，並舉行「世界首演」，實踐「照顧好每一個孩子」，讓每一個孩子皆受益的教育理念，而不是精英教育或社團活動等少數孩子受益的教育。

五年級盧澤勳說，雖然不是比賽型樂隊，但在多元樂隊教室裡，可以學到許多有趣且實用的音樂課程，像是歌唱、直笛、小鐵琴、指揮和音樂欣賞等，有機會接觸不同的音樂內容。

虎山實驗小學校長林勇成表示，每個孩子都不一樣，教育應該提供孩子不一樣的選擇與機會。

虎山實小從105學年開始，將一學年分成春、夏、秋、冬四個學季，成功的環境教育教學案例，也獲國際認可，成為第一個被芬蘭教育期刊刊登的台灣代表學校。教師團隊秉持「易教樂學」的課程發展理念，發展以聯合國ECO SCHOOL生態學校友善環境為核心精神的生態學校課程，讓不同天賦的孩子都能找到自己的位置，樂在學習。

(中時 )