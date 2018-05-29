共軍福建前線廣播電台復播？恐反映大陸內部武統聲浪

2018年05月29日 10:27 中時電子報 喻華德

昨日，大陸微博及軍事論壇上開始流傳一段影片，大陸網友稱為中共「福建前線廣播電台」的心戰喊話。雖然內容用語明顯可以發現非屬中共官方心戰喊話，大陸網友也指出這是自媒體惡搞的可能性居高，但除了中共刻意「以假亂真」誘使我方媒體報導進而影響輿論的可能性、以及抹紅國防部長嚴德發的可能性之外，背後恐怕反映的是在蔡政府堅持與中國大陸對抗，造成大陸內部支持武力統一的民意水漲船高。

影片中「臺灣兵員嚴重缺乏，武器裝備也大多是老舊的二手貨。臺軍拿什麼跟強大的中國解放軍打呢？他這樣說也是聰明」，「也是聰明」明顯露餡可以察覺這不是中共的官方用語，而「美國敢與大陸拼個魚死網破嗎？」這句也不符合中國大陸面對美國「鬥而不破」的手法。

據大陸軍事論壇網友指出，中國人民解放軍福建前線廣播電台在47年8月24日組建，同日開始對金門心戰喊話。至53年8月，解放軍正式授予前述番號，73年元旦起改名中國人民解放軍海峽之聲廣播電臺。簡稱海峽之聲，隸屬於中央軍委政治工作部，為正師級單位。

當今網路資訊快速流通，今日在大陸微博、微信上流傳的內容，過兩天就會出現在臉書、Youtube。借鑒此事，國防部心理作戰大隊不妨檢視一下是否對今日的中國大陸的背景資訊、流行語等各領域擁有足夠的認識，如果換成播出國軍制式的心戰喊話稿時，共軍聽了會不會「無感」？此外歷次演訓能聽到的心戰喊話都是在國軍處於優勢的情境下，問題是戰場上不可能國軍永遠處於優勢，如何能利用心戰喊話去扭轉劣勢，值得相關單位關注。

影片片長2分19秒，逐字稿如下

「一個民族就是中華民族，一個中國就是中華人民共和國。維護國家領土主權完整，反對分裂是熱血軍人的使命和責任。作為軍人就不應該背叛祖國，特別是擔任要職的軍人，祖國為嚴德發的果敢稱讚。不為臺獨而戰，這句話應該在臺軍中喊出來。

近年來，臺灣兵員嚴重缺乏，武器裝備也大多是老舊的二手貨。臺軍拿什麼跟強大的中國解放軍打呢？他這樣說也是聰明（編按：此處即可發現並非共軍官方心戰廣播），不但希望臺軍將士不為臺獨而戰，更希望一起參與消滅臺獨，促進兩岸完全統一。大陸一定中獎有功人員。民進黨蔡英文妄圖在『不設政治條件』的條件下，一邊坐下來談，一邊大搞臺獨分裂活動。中國人民解放軍也可以在『不設任何政治條件』的條件下，一邊坐下來談，一邊直接解放臺灣（編按：可見蔡政府的兩面手法大陸網友看的非常清楚）。

大陸發出明確信號，美國軍艦訪問臺灣，就是中國武統之時。外國不要指望我們會用核心利益做交易，美國和臺灣如果發展到兩國關係，就觸犯了《反分裂法》，臺灣千萬不要指望美國當保護傘。美國人從來只會火中取栗，絕不會做虧本的買賣。在中美兩個大國的博弈中，臺灣只是美國的一粒棋子，美國敢與大陸拼個魚死網破嗎？蔡英文之流做夢去吧。臺灣早晚都要統一，晚統一不如早點統一。

為臺獨而戰，身死名滅遺臭萬年，戰場起義剿滅臺獨將流芳千古。何去何從臺灣省的弟兄們可要想清楚啊！愛國不分先後，國軍兄弟們，我軍優待戰俘，放下武器吧。螳臂當車，不如倒戈卸甲，國安民樂，啟不美哉。」

(中時電子報)