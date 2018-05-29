顛覆傳統養生觀念 藏醫：中午前喝足1千CC水

2018年05月29日 10:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

一天該喝多少水才夠？一直是人們養生的熱門話題。傳統建議喝水量為「體重×三十CC」，但藏傳醫師洛桑加參卻認為，最好能喝到3千CC，不過得依個人實際狀況增減。他說，要達到這個基本量，小口喝、慢慢喝是訣竅，早起先喝五百CC溫熱水，上午喝足1千CC，中午到太陽下山前應儘量喝，睡前2小時就能再喝了。

藏醫洛桑加參所著的《不生病的藏傳養生術》一書指出，傳統養生書籍建議喝水量為「體重×三十CC」，但他認為這不夠，每天應該要能喝到三千CC的水。

洛桑加參曾做過臨床研究，女性若每天喝至少3千CC的水，連續6個月後，她們都開心了，有的肌齡年輕10歲、有的體重下降，甚至有便祕問題也解決，喝水養生後，肌膚水潤透亮，容光煥發全寫在臉上，不用問診也知道，她的腸道現在肯定都有乖乖做事。

不過，三千CC的水量還是要依個人狀況增減。洛桑加參提供自我檢測方式，就是去「品嘗水的味道」，人體處於缺水狀態，水的味道嘗來特別甘甜，若已經喝夠了，再喝下去水的味道會轉苦，讓你不要再喝了。他說，這是人體自我平衡的機制，靜下心來一定能察覺到味覺的變化。

洛桑加參在書中教導如何喝下3千CC的水。他的秘訣是，慢慢喝，小口小口喝。早上起床先喝五百CC溫熱的水，在中午前喝足1千CC的量，到中午及下午就多喝水，至晚上五、六點太陽下山後就少喝。入夜後一整晚不要喝超過5百CC，尤其是睡前2小時，儘量不要喝任何飲料，這是為了要避免半夜起床上廁所，中斷睡眠。

(中時電子報)