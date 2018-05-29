勿踩南海紅線 菲外長警告陸：已做好開戰準備

菲律賓現任總統杜特蒂。（圖/美聯社）

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中時電子報

據菲律賓調查者報（Inquirer）報導，對於大陸在南海的擴張野心，菲律賓外長卡伊塔諾（Alan Peter Cayetano）今日提出警告，他指出，期望中國大陸切勿踩到南海（西菲律賓海）的「紅線」，總統（杜特蒂）已做好開戰的準備。

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日前外國媒體不斷釋出衛星圖片，大幅曝光中國大陸在南海島嶼擴大軍事設施的作為，再加上與美軍軍艦在西沙群島的互罵，都讓南海的風險又一次升起。

菲律賓海軍進行訓練任務。（圖/美聯社）

蘊藏大批「寶藏」和能源的南海，一直被週邊國家視為兵家必爭之地，菲律賓自然不例外。雖然在上台後、杜特蒂（Rodrigo Duterte）立場明顯轉為親向中國大陸，但對於國內政治和輿論，杜特蒂仍無法迴避這個領土、領海和生存空間的重大議題。

其中一項，就是黃岩島（Scarborough Shoal）之爭，已被大陸劃歸海南省三沙市管轄，但外長卡伊塔諾呼籲杜特蒂，應要求中國停止在該島增建任何軍事設施，並將此設為「第一道紅線」。

外長立場強硬、但立場丕變的杜特蒂，真有可能對大陸開戰嗎？從一年前上台開始，透過傾向大陸獲取優惠，並欲藉此「脫離」多年過度倚賴美國的現狀；對習近平表現高度友好、甚至被認為是低姿態的舉動，都讓外界認為，他有意拉攏中國大陸來制衡美國。如今面臨國內強硬派的表態，曾對海軍官兵表示，「不打不會贏的戰爭」的杜特蒂，未來是否真會再於南海動作，全球都在關注。

(中時電子報)

文章來源：Cayetano: Duterte ready for war in West Philippine Sea

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