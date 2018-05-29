攜手杜邦Danisco 味全公開「解秘」超級「黃金密碼」

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85%台灣民眾有著不能說的「秘辛」！根據暢優345委託康健雜誌舉辦「暢活必修課，國人解秘調查」發現，高達85%民眾有過排便不順暢的困擾，味全長期投入於優酪乳市場，首度與歐洲百年益生菌權威杜邦營養與健康Danisco攜手合作，推出含益生菌的「暢優345優酪乳」。

暢優345委託康健雜誌舉辦「暢活必修課，國人解秘調查」發現，台灣高達八成五民眾有過排便不順暢的困擾，近七成(69%)民眾購買優酪乳時，認為益生菌數量的多寡是最重要的；更有近六成(59.3%)民眾認為優酪乳中的益生菌大部分都可以到達腸胃。這是多數國人對於益生菌常有的迷思，優酪乳中所含的益生菌數量多就是好嗎？因為並非所有的益生菌種都能到達腸胃，益生菌的活性與菌種是否擁有能夠通過胃酸、膽鹽的耐性順利抵達腸胃道，才是關鍵。補充益生菌可改變細菌叢生態，幫助維持消化道機能，調節生理機能，健康維持。

杜邦營養與健康的首席應用專家Anders Henriksson說明，Danisco有超過百年以上的歷史，是首家在歐洲國家獲批可進行健康宣稱的益生菌供應商，「暢優345優酪乳」中所採用的益生菌──雙歧桿菌HN345，是Danisco耗時十年以上，從二千多株菌種中反覆篩選與測試而決定的，HN345可使排便順暢，獲瑞士與加拿大雙國官方健康認可，並有53篇科學文獻的專業支持。

味全首度與杜邦Danisco攜手合作推出「暢優345優酪乳」，味全公司陳永清表示，首次與國際上公認的益生菌權威杜邦Danicso合作，打造「暢優345優酪乳」，期待為台灣消費者的生活帶來另一項健康新選擇，也為味全再次投入優酪乳市場打造另一個里程碑。

(中時 )

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