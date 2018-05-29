教育部、文化部聯手 搶救歷史建築北港農工舊圖書館

2018年05月29日 10:36 中時 張朝欣

雲林縣北港鎮北港農工舊圖書館已由縣府登錄為歷史建築，並完成修復規畫書與預算書，卻因缺乏經費遲未整修，經立委跨部會爭取經費，由教育部與文化部聯手搶救，日前展開修復工程，預計明年中可完工，讓老建物風華再現。

北港農工舊圖書館於1953年完工啟用，至今已有65年歷史，但因缺乏經費整修，屋頂、外觀均已破損，10餘年前停止使用閒置至今，成為「校園蚊子館」。

古色古香的歷史建築未能善加利用，讓校友們覺得非常可惜，因而發起「搶救舊圖書館大作戰」，經現任校長廖宏瑩、前任校長王金樑共同努力，加上立委蘇治芬與劉建國協助，本月由教育部與文化部共同編列經費展開整修。

廖宏瑩表示，舊圖書館保留早期建築特色，早年曾做為柔道練習場、員生合作社、實習工廠，最後規畫為圖書館，是許多校友的共同回憶，雲林縣文化處於2006年登錄為歷史建築，並於2010年完成修復規畫設計與預算書。

由於校園內的歷史建築維修事宜，牽涉文化與教育單位，需跨部會協商，2013年立委劉建國邀請教育部官員到校研商，去年再由立委蘇治芬聯繫文化部與教育部，終於讓舊圖書館獲得整修經費。

校方說，文化部與教育部共同編列約1400萬元整修經費，日前完成發包展開動工，預計明年中完工，日後可規畫為文教館或多功能演藝中心，供師生與社區民眾共同使用。

(中時 )