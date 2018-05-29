白河警分局挽袖捐熱血 40歲員警陳境杉捐血逾20年

2018年05月29日 10:37 中時 莊曜聰

白河警分局東河派出所員警陳境杉捐血20多年未曾中斷，衛福部也致贈感謝狀。（莊曜聰攝）

6月15日就是警察節，台南市白河警分局提前慶祝，舉辦的卻是很有意義的捐血活動，分局長陳建民挽起衣袖捐出第一袋血，分局同仁、協勤民力及在地民眾也熱情響應，其中東河派出所員警陳境杉從17歲開始就響應捐血，固定2周一次，20多年來從未中斷，已經累積1355次，捐出67萬多c.c熱血，相當不簡單。

40歲的陳境杉從就讀新營高工二年級開始捐血，除了全血之外，他還參加「分離術血小板」的捐贈，這種方式捐贈的血液可以幫助到特殊病友，包括白血病、紫斑症、骨髓移植及接受化療的病人，但捐助方式較為複雜，每次需時2個小時，且身體狀況要符合標準，尿糖、尿蛋白都不能超標。

家住新營的陳境杉說，當時僅有台南火車站附近的捐血中心有相關設備，他還特地從騎1個小時車程到台南捐血小板，自此就未曾中斷，連擔任警察後也如此，只要放假排休超過1天，同事就知道「阿杉又要捐血了。」為了能符合相關標準，他菸酒不沾，勤務繁忙之餘還要保持身體健康，算是另類收獲。

白河警分局捐血活動共計募得3萬5000c.c.的熱血，也創下該分局近年捐血活動的紀錄，分局長陳建民表示，感謝辛勞的工作人員，更感謝捐出熱血的員警、協勤民力以及鄉親朋友們，一同做公益、送愛心，讓愛繼續傳承、永不間斷。

(中時 )