台大潑酸案偵結 情殺男僱徵信社跟監鎖定宿舍行兇

2018年05月29日 10:54 中時電子報 張國欽

台大校園去年10月發生駭人聽聞的男男情殺案！台科大工業管理系碩士班畢業的男子張冕資，不滿交往的台大心理系謝姓男研究生，求分避不見面，竟帶著兩罐硫酸到台大潑向張男臉部和身體，謝男再持刀自刎死亡。因張男犯案後自戕，台北地檢署調查後今天處分不起訴。北檢調查，張男為了尋找謝男行蹤，竟花了2萬5找徵信業者跟監，最後鎖定謝男回宿舍而行兇。

張冕資與謝姓研究生交往1年多，謝生有意分手，曾遭張男掐脖送醫，被通報北市家暴中心評估為高危險個案，但謝生怕激怒對方未聲請家暴令，社工仍與謝生討論出安全計劃，包括分手時邀雙方父母在場、不要落單等，最後雙方在父母在場下和平分手，不料張男心有不甘，仍發生憾事。

但謝男兩人分手後就避不見面，張男仍希望能挽回謝男心意，為了當面與謝男說清楚，謝男找了一名徵信社男業者，希望以2萬5千元為代價，請業者幫忙找謝男行蹤，業者允諾後便到謝男宿舍外等候，不料隔天就找到謝男，通報張男後便離開。

想不到當天就發生潑酸事件，張男到宿舍門口堵到謝男和其駱姓同學，兩人吵了一下，謝男就從背包裡拿出2個瓶子，突然將2瓶硫酸朝謝男潑去，謝痛苦奔出宿舍，卻被張男追上，頸、背及手部多處遭刺傷，張男坐在蟹身旁，朝自己頸部連刺10多刀，倒臥血泊慘死。

謝男受害後身上、臉部多處灼傷，家屬雖傷心欲絕，仍未對任何人提出刑事告訴，據蘋果報導，謝男日前已出院回家療養，負責協助謝家人的犯罪被害人保護協會台北分會志工謝朱芳儀曾透露，謝男受傷後仍正向思考，「他真的是從地獄活過來的天使」。張男家屬驟失愛子，哀痛欲絕。

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