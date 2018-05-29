安納家園籌經費 朴子東石23所學校響應義賣平安米

2018年05月29日 11:15 中時 張伊珊

2018．05．29 嘉義縣 ▲安道基金會將在大林鎮籌建安納家園，發起平安米義賣活動，在朴子東石地區有近9成學校響應。（張伊珊攝）

為讓嘉義縣高齡者享有更完善照顧，天主教安道家園在大林鎮，籌建安納老人長照中心，目前工程進度已達75％，預計今年可取得使用執照並立案，明年初試營運揭牌。但募款情況不理想，建設經費仍有上億缺口，為使安納家園順利完工，朴子東石地區近9成學校，共同響應「平安健康幸福道」活動，義賣出1449包平安米。

29日上午包含安道基金會執行長吳敏華、嘉縣社會局長楊健人，及朴子東石地區校長等人，在朴子配天宫廣場前，舉行捐贈儀式。由曉明幼兒園帶來西洋鼓表演揭開序幕，基金會頒發感謝狀給參加平安米活動的學校，大家一起築起愛的磚牆，象徵因大小朋友的愛，安納家園即將閃亮落成。

活動推行約1個月，朴子東石地區共23所國高中小，及幼兒園響應，總計義賣1449包平安米，參與情況踴躍。其中又以安東國小義賣出327包最多，該校總務主任吳嘉政表示，學校已連續4年於兒童節前夕，舉辦跳蚤市場義賣活動，全數所得皆捐贈予社福團體，每年平均約有2萬多元，捐款前也會讓學生了解該機構服務內容，從小培養愛心關懷社會。

吳敏華感謝朴子東石地區各校熱情響應，同時指出安納家園工程已達75％，總經費需1億6000萬元，實際募得金額卻不到1成。儘管目前國內因景氣不佳，連帶影響捐款，但安道基於「哪裡有需要，就往哪裡去」的服務理念，努力打造銀髮族朋友安養終老的優質家園。

(中時 )