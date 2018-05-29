白河警分局熱血 40歲員警捐血逾20年

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6月15日就是警察節，台南市白河警分局提前慶祝，舉辦的卻是很有意義的捐血活動，分局長陳建民挽起衣袖捐出第一袋血，分局同仁、協勤民力及在地民眾也熱情響應，其中東河派出所員警陳境杉從17歲開始就響應捐血，後來還固定捐血小板，1年24次，20多年來從未中斷，已經累積1354次，相當不簡單。

40歲的陳境杉從就讀新營高中二年級開始捐血，除了全血之外，他還參加「分離術血小板」的捐贈，這種方式捐贈的血液可以幫助到特殊病友，包括白血病、紫斑症、骨髓移植及接受化療的病人，但捐助方式較為複雜，每次需時2個小時，且身體狀況要符合標準，尿糖、尿蛋白都不能超標。

家住新營的陳境杉說，當時僅有台南火車站附近的捐血中心有相關設備，他還特地從騎1個小時車程到台南捐血小板，自此就未曾中斷，連擔任警察後也如此，只要一放假，同事就知道「阿杉又要捐血了。」所長岩東華知道捐血小板比較累，還會幫他排2天連假「恢復元氣」，為了能符合相關標準，陳境杉菸酒不沾，勤務繁忙之餘還要保持身體健康，算是另類收獲。

白河警分局捐血活動共計募得3萬5000c.c.的熱血，也創下該分局近年捐血活動的紀錄，分局長陳建民表示，感謝辛勞的工作人員，更感謝捐出熱血的員警、協勤民力以及鄉親朋友們，一同做公益、送愛心，讓愛繼續傳承、永不間斷。

(中時 )

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