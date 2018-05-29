打臉女人緣！台大醫學系剩男悲情告白 網驚：嚇死人

2018年05月29日 10:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台大女碩士遭男友分屍案震驚社會，四年前「台大宅王」張彥文當街砍殺前女友令人餘悸猶存，「台大」金字招牌接連扯上情殺，讓人不禁唏噓。近來網路上流傳一篇台大醫學系學生的文章「一位台大醫師的告白」，打臉外界「考上醫學系女友換不完」的刻板印象，並道盡讀台大醫學系的悲情，如同八點檔劇情般的生活，讓網友驚呼「嚇死人」。

這名台大醫學系學生指出，「考上台大醫學系後，每天只睡五小時用功讀書，結果考試還是不及格，只好每天再少睡一點。考上台大醫學系後，花在課業的時間，讓他完全沒辦法維持和女朋友的感情，女朋友劈腿了半年，他還不知道。當上住院醫師後，每天忙病人忙到沒空吃飯、沒空回老家，把身體都弄壞了後，才發現薪水比載瓦斯CP值還低」。

醫學系學生字字血淚，完全打臉一般人認為「考上醫學系，女友換不完」的刻板印象，還有其他台大醫學系系友附和表示「台大醫讀七年，一個女朋友都沒交過！」、「主治醫師第六年，單身第三十六年！」

醫學系學生語重心長表示，「女人緣這種東西，還是和人比較有關，真正的高手是不需要考上醫學系來讓自己交到女朋友的。考上醫學系，絕對不是交女朋友的保證」。他並舉出同學和學長的「剩男」例子指出，考上醫學系後的七年，即便參加的聯誼沒有少過，但每一次都沒能交到女朋友，被喜歡的女生打槍已成為常態。

另外，系友也坦承「醫學系的同學跟其他大學生沒什麼兩樣，有人每天讀書、有人每天打混，考試前也是全班哀聲連連。讀醫學系和大家想像的並不一樣，不用聰明絕頂，也不用讀書讀到暴斃，只要有足夠的自制力，肯自我要求準備好考試，要從醫學系畢業、考過國考都不成問題。醫學生涯的確累人，但看看現在的環境，無論哪一條路都很辛苦」。

(中時電子報)