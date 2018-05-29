影》13國「猛虎」出閘 北約多款戰機齊聚波蘭

2018年05月29日 11:35 中時電子報 李靖棠

據航空新聞網（Aviationist）報導，北約（NATO）13個成員國派出麾下多款戰機，於日前前往波蘭，展開為期11天的軍事演習。此次軍演最大特色，即是各國空軍會在戰機身上，彩繪各型猛虎圖騰，協同波蘭空軍一同、讓眾多「猛虎」出閘呼嘯天際。

這場猛虎聚會，可追溯於1960年代，由美國駐歐空軍（USAFE）、第79戰機中隊（79th Fighter Squadron）發起，原先只是一次和英國皇家空軍（RAF）74中隊的約定，在聯合軍事演習中共同塗上老虎圖騰，一起翱翔天際；此一傳統也因此流傳至今，並逐步擴大為北約各國的年度特色軍演。

與「猛虎」合影的軍官。（圖/波蘭空軍）

三架並列的「猛虎」颱風戰機。（圖/波蘭國防部）

飛越著名景點聖米歇爾山上空的「猛虎」戰機群。（圖/波蘭空軍）

今年的軍演於波蘭的波茲南（Krzesiny）空軍基地舉行，共有13國參與、包含義大利、西班牙、捷克、荷蘭、德國、比利時、匈牙利、瑞士、奧地利、法國和英國。而「猛虎」機種則有F-16、F-18、颱風、龍捲風、疾風、A-4天鷹式攻擊機（a-4 skyhawk）、獅鷲戰鬥機與多款直升機，讓波蘭上空呈現非常熱鬧的狀態。

(中時電子報)