MLB》曾仁和低潮 小熊投手協調員點出問題

2018年05月29日 11:28 中時電子報 蔡銘仁

效力小熊的曾仁和，去年獲選小熊小聯盟年度最佳投手，一舉登上大聯盟，然而，他今年球季表現卻不進反退，開季至今，在3A先發9場戰績2勝4敗，自責分率高達6.70，小熊小聯盟投手協調員沙卡拉(Brendan Sagara)指出，曾仁和成績會有落差，是投球執行面上出了些問題。

曾仁和去年在2A跟3A，繳13勝4敗、自責分率2.54佳績，9月獲得首登大聯盟的機會；總計他去年在大聯盟出賽2場，戰績1勝0敗、自責分率7.50。今年球季，曾仁和開季從3A出發，美國時間5月8日曾上大聯盟「代班」先發1場，但該役僅投2局慘失3分，賽後又回小聯盟磨練。

曾仁和上大聯盟未繳好投，在3A也投不好，達比修有日前第二度進傷兵名單，小熊缺先發投手，但被拉上大聯盟的，卻不是曾仁和。沙卡拉認為，曾仁和是投球執行面出了些問題，「我認為像他去年有這樣的表現，取得成功上到大聯盟，自然會有壓力，想做得更多、把一切做得更好。」

沙卡拉表示，目前曾仁和感受到的壓力，跟他還在等待上大聯盟時的感覺，頗為相似，「不過他有天賦，小熊也相信他有能上大聯盟的實力，現在只需等待他努力跨過這一關。」目前在大聯盟的台灣球員，僅效力馬林魚的陳偉殷，曾仁和、紅襪的林子偉和光芒的胡智為，都在3A等機會。

(中時電子報)