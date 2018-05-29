NBA》柯瑞單節14分 勇士摧毀火箭闖總決賽

柯瑞第三節飆進4顆三分球，單節攻下14分，帶領勇士逆轉擊敗火箭，連續4年闖進總決賽。(美聯社)

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中時電子報

上半場打得爆爛的勇士，第三節靠著史提芬柯瑞的3顆三分球，單節飆進14分帶領下，勇士101比92逆轉摧毀已升到半空中的火箭，連續4年闖進總決賽，將與騎士爭奪本季冠軍獎盃。

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火箭此役主控保羅因傷缺陣，勇士「死亡五小」的中流砥柱伊戈達拉也沒能上場，雙方都少了一名主力球員，但火箭在開打後把握住勇士的失誤，加上克雷湯普生短短3分鐘內就吞下3次犯規，牢牢掌握局面，打完半場取得54比43領先優勢。

易籃後，火箭攻擊方的籃框似乎加了蓋子，連續27次三分線外出手全部落空，單節只靠著罰球以及哈登、塔克的零星攻勢取分，反觀勇士陣營在小將喬丹貝爾的靈活跑動下帶動了一波波的攻擊，杜蘭特、柯瑞也在三分線外找到手感，尤其是柯瑞飆進4顆三分球，單節攻下14分，勇士憑藉著單節的33比15強攻扭轉戰局。

決勝節火箭還是在最倚賴的三分線外吃鱉，打法過於死板，而且哈登、艾瑞克古登與阿里查的三分球合計32投僅中4，如此低迷投籃手感成為火箭下半場從領先到落後的最大主因。

衛冕軍勇士則是愈戰愈勇，上半場死氣沉沉的4巨頭，下半場突然蛻變成戰神，柯瑞、杜蘭特與克雷湯普生在三分線外聯手31投15中，將近5成的投籃命中率，徹底澆熄主場球迷的心。

第四節勇士在領先達到雙位數的情況下祭出「駭客戰術」讓卡培拉站上罰球線上，此戰術果然奏效，不但打亂了火箭進攻節奏，而且杜蘭特又隨後兩次中距離跳投得手，幫助勇士奠定勝利基礎，最終以9分之差贏得最後勝利，柯瑞與杜蘭特兩人的火力支援功不可沒。

第六戰表現平平的杜蘭特，此役21投11中，包含5顆三分球，攻下全隊最高34分，外加5籃板、5助攻、3阻攻，柯瑞22投10中，飆進7顆三分球，繳出27分、9籃板、10助攻、4抄截的全能成績單，克雷湯普生走出首節3犯危機，13投8中挹注29分，三巨頭合力攻下78分，卓雷蒙格林10分、13籃板。

上半場打得像條龍、下半場打得像條蟲的火箭，暴露過於仰賴三分外線的缺點，全場三分球44投只中7，投籃命中率低至16.7%，輸得並不意外。哈登32分、6籃板、6助攻、4抄截，艾瑞克古登23分、6助攻，卡培拉20分、9籃板，塔克14分、12籃板。

(中時電子報)

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