段宜康與館長隔空互譙 遭她酸「能力令人堪憂」

立委段宜康（圖）與知名網紅館長臉書互嗆。（報系資料照 陳君瑋攝）

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中時電子報
／綜合報導

近日，民進黨立委段宜康與知名網紅館長(陳之漢)兩人，為了蔡總統捐款100萬美金(約3000萬台幣)給WHO在網路上隔空交火不休，兩人一來一往互相在各自的臉書上狂批對方「靠北」，對此部落客廣告小妹(凡槿)表示「台灣的確當盤子」並分析了以下4點說明，兩人互相靠北到底誰對。

一、台灣是不是被當凱子？

是，台灣在國際關係中扮演的角色就是盤子啊！因此館長的「凱子論」並沒有說錯。

二、館長有沒有資格靠北？

每位台灣人都有資格靠北政府。不過，我不愛館長動不動就問候別人媽媽，所以我支持蔡英文提告。總統的人權與每個人都一樣，她雖暫在高處但不代表她必須承受辱罵。同樣的，館長也可告段宜康罵他垃圾一詞。

三、台灣捐款給WHO是不是做錯了？

台灣此次純粹備當盤子無誤，但我能理解蔡政府為何這麼做。他公開這個決定的場合是在接見「世衛行動團」，此乃公關手段哪！人家都來拜訪了，能不表示些什麼嗎？其實，此刻的最好作法是全民支持政府，利用社群無國界的力量顯現台灣上至政府下至人民的高度。如果能因此博得國際媒體的關注，這一百萬美金，值！好過拿去養邦交國白眼狼。蔡政府捐款給 WHO 是對外政策，與照顧台灣民眾的對內政策不牴觸。因此，就以國際關係而言，館長的論點不成立。

四、此次段宜康與館長誰比較欠罵？

段宜康。館長就一平民百姓，他國際觀有待加強很正常。你段宜康好歹也是位立委，是在跟著瘋什麼？館長雖然論點單薄，可他也是心急稅金被政府濫用，他提出質疑本就是他的權利與自由。政府遇到民眾質疑，可以選擇不回應，也可以站出來說明立場。這麼容易解決的事情，搞得滿城風雨，段宜康的能力著實令人堪憂。

(中時電子報)

文章來源：凡槿（廣告小妹） 臉書

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