代理教師權益被剝削 全教總要問縣市長參選人態度

全教總今天召開記者會，將發問卷調查縣市長參選人是否願意給代理教師一整年聘期。（林志成攝）

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國內中小學長期代理教師超過2萬人，但每到暑假，不少人2個月的薪水就被A走。全國教師工會總聯合會今天表示，目前僅國立高中職給代理教師完整的一年聘期，縣市主管的中小學幾乎都沒有，他們將要求各縣長參選人表態，做為教師年底投票的參考。

全教總理事長張旭政表示，中小學代理教師不是公保、而是勞保，長期以來聘期只有10個月，一到暑假他們就「假性失業」，又不能申請失業補助，勞動權益未受保障。各縣市每年A走代理教師暑假的薪水，高達15億元。

對此，教育部已多次召集各縣市政府開會，並專案補助經費，鼓勵各縣市給代理教師一整年的聘期。不過，地方政府仍不為所動，仍然只給10個月或11個月聘期，有些老師不滿而提出行政救濟，可能面臨下一個學年拿不到聘書，因此，「地方縣市政府儼然成為剝削代理教師的兇手」。

全教總法務中心執行長林金財以106學年為例，沒有任何縣市政府給初聘代理教師一聘期，也只有基隆市與台北市給予再聘代理教師一年完整聘期。另外，代理教師兼行政有一年聘期者，也僅有基隆市、台北市、台中市、彰化縣、高雄市及金門縣。

林金財說，縣市政府不願給代理教師暑假薪水，但有些學校暑假期間開輔導課、重補修課，又會要求代理教師來任教，只算鐘點費，甚至沒有幫他們投保勞保，他們這樣工作很沒有保障。

年底將有縣市長選舉，全教總將對參選人啟動問俊調查，詢問他們是否願意給予代理教師一年完整聘期，預計6月下旬公布結果，做為教師投票的參考。

(中時 )

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