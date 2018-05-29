這政府忙選舉要農民吃土？議員：產地香蕉殺到1元

2018年05月29日 11:43 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

這政府忙著喬選舉人事，不管農產品價崩，要讓農民吃土嗎？農業縣議員何子凡文痛批，這半年來各種蔬菜、水果盛產價崩，執政者不知是無動於衷或遺忘，基層農民哀鴻遍野的處境。他指出，產地台蕉已下殺成1塊錢銅板，鳳梨也一樣很慘，低到只剩2元。他怒問政府，忙著選舉卻不管農民死活。

何子凡今（29）日臉書po文，揭露產地的殘酷價崩現狀。現時正是香蕉、鳳梨等水果盛產時節，今日產地台蕉每公斤收購價格 A級6元/B級3元/C級1元；今日產地鳳梨每台斤收購價格 A級6元/B級4元/C級2元。他擔心，接下來還有木瓜、荔枝、龍眼、火龍果…怎麼辦。

他還提到，執政者似乎都忘了這半年來各種蔬菜、水果盛產價崩，基層農民哀鴻遍野的處境，依然醉心在權力的爭逐，早已忘記當初是靠著農民、勞工等基層選票起家，終至取得中央執政。

另外，他還怒問「在野時高聲訴求的產銷制度改革呢？肥料農藥的價格平抑呢？外銷通路的具體拓展呢？」現在政府忙著選舉，檯面政治人物談的也都是選舉！看不到有擔當的農業官員，看不到主動發聲的農業縣中央民意代表，任憑各項農產價崩，這樣下去是要滅農亡農？

他最後非常無奈說道，也許都沒有人留下務農時，就沒有農業問題了吧！？

(中時電子報)