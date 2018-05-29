澳議員聲稱：除非發動戰爭 否則不能把中國趕出南海

2018年05月29日 11:46 中時 楊家鑫

美國不久前以大陸在南海軍事化為由，拒絕其參與太平洋聯合軍演，並隨後派遣兩艘軍艦在西沙群島進行「自由航行」活動。大陸《環球時報》引述外媒報導指出，澳洲自由黨籍參議員、前軍方高官吉姆·莫蘭在美艦「自由航行」後隔天表示，西方爭奪控制南海的鬥爭已經輸了，除全面戰爭，沒有什麼能夠把中國軍隊逐出南海。報導稱，莫蘭此次在南海問題上向中國「開砲」，與澳洲的保守勢力「跟著美國走」不無關係。

大陸《環球時報》報導指出，儘管澳洲政府近日釋放出修補對華關係的信號，但該國國內針對中國的敵意並未消失。曾為澳洲陸軍少將的莫蘭於今年2月出任參議員，其在就任後的第一次公開演說中就表現出對中國的敵意。他當時稱，澳洲應該加強在軍事上的自主能力，並為中國與美國發生戰爭的可能性做好準備。

報導稱，這一次，莫蘭再次提到「開戰」，他批評西方沒能迅速果斷地採取行動反對中國「侵佔」太平洋，從而永久性地令權力平衡變得有利於北京。「過去幾十年的戰略教訓應該是，當任何西方國家要使用軍事力量時，就應當果斷地儘早使用」，他聲稱，「除非打一場全面戰爭，否則中國人不會被逐出南海」。

報導引述北京外國語大學澳大利亞研究中心研究員于鐳指出，莫蘭代表著軍方的利益，渲染「中國威脅」是澳洲軍方與安全界人士的一貫立場。他提到的南海問題與一些澳方人士所謂的中國在澳影響力增強，是近來中澳關係出現紛爭的焦點。

報導稱，在懊惱西方沒有早向中國開戰之後，莫蘭也提出「非對抗性」的解決方案。在莫蘭看來，討論澳洲海軍是否應該在南海開展「自由航行」活動沒有意義，因為這個問題已經由於西方的無所作為而塵埃落定。因此他認為，需要一種新的方式與中國接觸。以澳洲為例，這種做法應該是歡迎中國在國家實力地位上的崛起——軍事、經濟、政治以及有效的治理。

(中時 )