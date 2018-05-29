餐廳吃套餐不給打包剩菜 檢察官：顧客有權打包

韓式料理常搭配免費小菜吃到飽(本報資料照 示意圖)

友善列印
中時電子報

民眾到餐廳去吃飯，有時會遇到主餐吃不完需要打包的情形，而餐廳會在顧客進入餐廳時就主動告知用餐民眾「本店顧客所點選之主餐不得外帶」，這樣的規定合理嗎？法律上站得住腳嗎？檢察官陳志銘從法律角度認為，顧客絕對有權可將主餐打包帶走。

現在韓風吹拂韓式料理興起，有些韓式料理的餐廳的主餐套餐是由顧客點選，而3-4樣配菜與特定飲料是免費供顧客取用，有些用餐的顧客一坐上餐桌，因各人喜好或其他原因，將無限取用的小菜配白飯吃飽，想打包吃不完的主餐，但是餐廳卻事先告知不能打包主餐。

橋頭地檢署檢察官陳志銘則有不同看法。他指出，按民法第345條「稱買賣者，謂當事人約定一方移轉財產權於他方，他方支付價金之契約。」依照此規定，顧客與餐廳間就主餐食物的部分，係以成立買賣契約為意思。所以顧客絕對有權主張打包主餐帶走，不管顧客是不是因為吃小菜吃飽了或其他因素。

有些餐廳說法是「我們只是不提供打包的服務」。對此，陳志銘表示，依消費者保護法第11到第12條，「企業經營者在定型化契約中所用之條款，應本平等互惠之原則。定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋。」所以服務生本來就不應該對每一位顧客一進到餐廳就說「主餐若食用不完，不得外帶」，且依「定型化契約違反誠信原則，對消費者顯失公平者無效」的規定，消費者自然有權利請餐廳將吃不完的主餐打包帶走。

陳志銘認為，民眾到各種「付費點主餐，小菜可以吃到飽的店」可以安心小菜吃到飽，把主餐打包帶回家。

(中時電子報)

17直播主情殺案 狠男不排除遭聲… 板橋分屍案 朱男曾說希望年底跟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。