《全台最速報》最短命教長！吳茂昆上任40天請辭獲准

2018年05月29日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎最短命教長！吳茂昆上任40天請辭獲准

教育部長吳茂昆今年4月20日上任後，立即拔管，引起軒然大波，今天上午即傳出吳茂向行政院請辭獲准。吳茂昆從4月20日上任迄今天剛好40日。行政院預計今天下午將召開記者會宣布。

◎Ｗ飯店女模命案》土豪哥二審維持重判10年

「土豪哥」朱家龍前年在北市W飯店舉辦毒趴，郭姓小模因混用多種毒品而喪命，一審依轉讓偽、禁藥致死罪重判朱10年，另4名共犯被判4年2月到10年6月不等徒刑；今二審維持10年重刑。

◎板橋分屍案》朱男殺女友隔天 父母助清家

健身教練朱峻穎殺害分屍女友黃亦敏案，警方推斷作案時間在21日凌晨至當日深夜之間，隔天一大早朱男的父母就從桃園大溪北上，到朱男住處協助清理住家，並將朱男載往大溪，離去時還帶著1大箱行李箱，警方一度懷疑協助滅證，已查扣行李箱和其中物品化驗，調查朱男父母有無涉案。

◎老婦偽膜性腸炎 孫捐糞救嬤

糞便也能救人！中風長期臥床的85歲施姓婦人因反覆泌尿道感染，近年來多次進出養護中心及醫院，更因抗生素治療引發「偽膜性腸炎」，導致她出現腹瀉、發燒等症狀，為幫助施婦維持腸道平衡，醫療團隊使用其孫子的糞便純化後，將好菌移植進施婦腸道，成效良好。

(中時電子報)