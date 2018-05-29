質疑花博開幕式花費 中市議員楊正中與卓冠廷爆口角

市議員楊正中（右）上午質詢時與新聞局長卓冠廷爆發互嗆！（陳世宗攝）

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(12:38 更新內文)國民黨籍市議員楊正中29日針對2018台中世界花博，開幕式在水湳經貿園區舉行提出質詢，抨擊3天要竟要花費1億元，燒完什麼都沒有？與花博吉祥物是同一家廠商得標？與新聞局長卓冠廷發生口角，楊正中衝到官員備詢席要強拉卓冠廷到「檢調」去說，卓冠廷要楊正中不要動手動腳，主席張芬郁制止要楊回到議員席質詢。

楊正中指出，花博開幕為何要在水湳經貿園區舉行，3天要花1億元！花博開幕為何不在花博園區舉行，開幕3天花1億元！燒完什麼都沒有？花博開幕那家廠商得標？場地是由誰決定？

文化局長王志誠說，最後由市長敲定，花博園區從后里、豐原到外埔！花博開幕有3天的活動，3天1億元經費是非常少，經費比以往越來越少，但會做的越來越好。楊問新聞局長卓冠廷有關花博吉祥物與開幕得標是否同一廠商？

卓冠廷說，招標是公開評選作業，如議員有證據要指涉什麼就可以明說。楊正中指出，那就跟你一起去檢調說；卓冠廷回應「那你就直接送，在議會有言論免責權」。楊正中大聲說「現在我們就一起去」！楊上前要拉卓一起去檢調，卓閃回嗆說「請不要碰我、不要激動！」並要求主席制止楊的動作！

楊正中回嗆說「走啊！走啊！我們一起去檢調說！」主席張芬郁請楊正中回議員席，台下的民進黨議員陳世凱說不要這樣！陳世凱在質詢中說「市議員不像立委，在議場沒有免責權」，官員如覺得被冒犯可提告。卓冠廷表示，會與律師研究。

楊正中表示，議員監督市政有疑慮之處，乃天經地義！若卓冠廷局長認為一切合法，邀請他一起去檢調單位應欣然接受，而卓種種不尊重議會的態度，突顯政務官目無法紀。楊正中說「不求戰、不畏戰、接受挑戰」，若卓冠廷局長要針對今日質詢提告，楊正中表示，「隨時奉陪！」

(中時 )

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