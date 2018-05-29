差點不去婚禮！哈利王子婚前致電 前女友雀喜兒爆哭

2018年05月29日 11:51 中時電子報 蔡萱

雀喜兒19日參加哈利婚禮。(美聯社)

英國薩森克斯公爵哈利王子與梅根的世紀婚禮完美落幕，不少人也注意到婚利上哈利王子的2任前女友也都開心出席了場盛事，看似為前男友感到開心。然而如今卻被爆出和哈利王子曾交往7年的辛巴威籍富千金雀喜兒（Chelsy Davy）在婚禮前幾天與哈利王子通話，並且在電話中爆哭，甚至差一點就決定不要參加婚禮了。

據《浮華世界》（Vanity Fair）報導，雀喜兒在哈利王子大婚當天雖然以笑臉現身，但被鏡頭捕捉到在儀式上表情尷尬、緊抿嘴唇，看似是「新娘不是我」的最佳寫照。如今消息人士再爆出，在婚禮前幾天她曾與哈利王子講電話，「那是他們最後一通電話，兩人這時都認知到哈利王子已經向前看了」。

內部消息人士也稱，「雀喜兒在這通電話中很激動，她哭了，甚至差點就不去婚禮了」，「最終她決定去參加儀式，而且承諾不會擅闖自己沒被邀請的晚宴」。

曾和哈利王子在觀賽場邊熱吻高調秀恩愛的富千金雀喜兒，在2003年開始和哈利王子交往，被外界認為是哈利在遇到梅根之前，少數認真交往的對象。當年辛巴威籍的她為了哈利返回英國念大學，兩人交往7年間3度分合，但最終仍因哈利喜歡拈花惹草，再加上她也沒興趣嫁入王室而哈利分手。

(中時電子報)