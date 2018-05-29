暑假不無聊 新北暑期營隊開跑

2018年05月29日 12:02 中時 葉德正

新北市學生「暑期育樂營」29日起陸續開放報名，新北市教育局指出，今年新北市規畫、主辦或委辦營隊共有1000多個梯次，提供超過3萬人次參加機會，要讓學子能歡度充實的暑期假期。

新北市教育局29日舉行開跑記者會，由頂埔國小帶來充滿異國風情的手鼓表演，副市長呂衛青也與智光商工學生共同操作多彩漸層的飲料調製，介紹深受學童喜愛的職業試探育樂營；文化國小的疊杯國家代表隊，帶來最近最夯的疊杯花式表演，歡迎新北學子一起來瘋暑假。

呂衛青表示，新北市整合各局處的資源，為學子規畫一系列的暑假育樂營活動，特別建置「新北市中小學寒暑期育樂營網站」協助家長解決尋求營隊資源的困擾，達到「大人放心，小孩開心」的親子雙贏，營造「陪伴愛就夠」的幸福感。

教育局表示，本次推出營隊許多具特色營隊，例如「Fun coding」營隊，將指導學生透過簡易程式可讓機器人執行有趣任務；「職業試探育樂營」依學校特色專長辦理各項職業試探育樂營活動，提供全程免費具「動手做」特色的體驗課程，輔導學生試探職業基礎知能，以強化學生生涯發展藍圖。

家庭教育中心辦理「祖孫動健康，幸福好時光」營隊，是唯一「祖孫限定」的暑期營隊，透過寓教於樂的手作與身體活動課程，增加祖孫互動樂趣。相關開課訊息詳洽「新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站（http://camp.ntpc.edu.tw）」查詢。

(中時 )