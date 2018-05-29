二女直播賣假貨 市值達5000萬元

保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，查扣各式精品7000多件，侵權市值達5000餘萬元。（黃國峰攝）

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保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，其中CHANEL皮包原版11萬元，該直播仿冒只賣600元，成本約只有300元。（黃國峰攝）
保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，其中CHANEL皮包仿冒品，內襯是不知名品牌布料。（黃國峰攝）
保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，其中雙商標服飾，雖不會讓人誤會是正品，但卻已觸犯商標法。（黃國峰攝）
保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，其中CHANEL拖鞋仿冒品，做工粗糙。（黃國峰攝）
保二總隊刑警大隊偵二隊偵破FB直播販售仿冒商品，查扣各式精品7000多件，侵權市值達5000餘萬元。(黃國峰翻攝)

FB直播公開販售商品，方興未艾，其中不乏販售侵權仿冒品，保二總隊刑警大隊偵二隊執行刑案偵察時發現二名各都為28歲的林姓女子，在FB上直播販賣仿冒精品CHANEL皮包、愛迪達、NIKE等服飾仿冒品一件僅賣200至600元的低價，初估二位侵權市值共5千多萬餘元。

警方調查，二位林姓女性犯嫌，直播地點毫不避諱就在自宅，各在新北市及基隆市，約晚上11點過後開始直播，平均線上瀏覽人數都在100人左右，二女皆供稱，開始時只為貼補家用，沒想到越賣越好，只得向大陸方面大量進貨來賣，警方發現二女家中倉庫利用鐵架隔開，分門別類宛如大型商家，共查扣各式精品7000多件。

新北市林女約開播2個月，販售商品較多樣化，其中原價11萬的CHANEL皮包直播只賣600元，近看可發現各種仿冒痕跡，例如內襯就使用不知名品牌布料，背帶用手一揉就留下皺摺痕跡等。

基隆市林女則只以販賣服飾為主，一件從200至600元不等，去年12月開始直播，直播過程中如遇到人氣較低落時，則會拿出隱藏版商品《雙商標服飾》提升人氣，警方表示此款雙商標商品，雖不會讓人誤會是正品，但卻已觸犯商標法，二家廠商皆可提告侵權。

保二總隊刑警大隊偵二隊指出，二女貨源皆來自大陸地區，販售價格200至600元，成本僅約一半或三分之一，每月獲利約10多萬元，初估侵權市值達5000餘萬元，初步依違反商標法移送地檢署偵辦，隊長林志明指出，若直播販售過程中，有意圖使人認為是真品部分，則涉及詐欺罪，此部分仍須調查釐清。

(中時 )

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