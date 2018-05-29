國民黨智庫批蔡政府錢沒花對地方 未來連救災錢都沒了

2018年05月29日 12:23 中時 季節

國民黨智庫「國家政策研究基金會」(國政會)29日舉辦「蔡政府兩週年債留子孫」記者會，與會這者批評蔡政府執政兩年下來，前瞻計畫錢沒有用對地方、稅改又圖利了股利大戶，種種作為，都會讓政府赤字越來越嚴重，前瞻軌道完成日，就是地方財政破產時，甚至哪天連發生重大災害時，都沒錢救災了。

記者會主持人國政會財政組召集人朱雲鵬指出，國內20到64歲工作人口平均每人負擔中央政府1年期以上公債餘額，從105年的337050元，到110年執行完第一期前四年前瞻計畫時，將暴增為381044元。

立委賴士葆則質疑，蔡政府稅改主要圖利了作為超級有錢人的股利大戶， 表面上是全民減稅，但這些大戶人均減的金額遠比一般民眾多。加上前瞻計畫灑一堆，一年花1千億，抵銷了砍軍公教年金，號稱每年可以省1百億元的正當性。

立委曾銘宗批評如今政府的作法是舉拜綁樁，債留子孫。他指出目前中央政府舉債額度只剩3千億，如果台灣發生重大災害，民眾連救命錢都沒有，九二一地震救災就花了1千億，莫拉克花了1千2百億。前瞻計畫軌道花費佔了4200億，但很多地方沒有足夠人口密度支撐運量，捷運建得起，養不起。此外地方配合款的舉債額度只剩三千億，但前瞻計畫地方配合款需要3700億，所以前瞻軌道完成日，就是地方財政破產時。

曾銘宗還指出國民黨希望用保險制推動長照，民進黨政府改為稅收，用遺產稅、贈與稅等，一年220億，但衛福部估計有80萬國人需要長照，一人每年需要15萬，總計1200億，200億根本不夠。日本、南韓一開始也是用租稅撐長照，後來改為保險。因此他呼籲政府改學日韓用保險制。

台南首府大學講座教韋伯韜批評蔡政府錢沒用對地方，財政沒有紀律。計畫提了不少，經濟與投資、消費依然低迷，最近八年平均經濟成長率2.3%而已，成長應該從投資來，但19%投資率是歷來最低，36%儲蓄率是全球最高歷年最高，表示看不到未來只好存錢。外資不來，2018年第1季資本財進口負成長19%，台灣經濟是慢火燉青蛙，錢沒有用對地方，用在前瞻計畫，台北市一堆危樓，多少年沒有蓋電廠、水庫，都比前瞻計畫更需要用錢。且老講五缺六缺大家卻視而不見，這樣誰敢投資。

韋伯韜還點出政府鼓勵高科技投資，但需要進口一堆設備，設備折舊大，薪資被壓迫到，原本，GDP生產一百塊，透過薪資分配到家庭的錢平均可有52元，如今只剩42元，少掉的10元，企業拿4元，6元被折舊掉了。

淡江大學財務金融學系教授聶建中則批評蔡政府不了解如今民眾的生活習慣和時代潮流，做的政策不符合實際。蔡政府的前瞻計畫做的是40年前蔣經國做的鐵道建設，完全是倒退的內容，何來前瞻？產業已經變遷，竟然還用昔日的作法，這些錢丟進去能創造未來的甚麼？

聶建中表示台灣不可能讓輕軌創造未來獲利的機會，他表示自己是台中人，台中公車10公里，尚且無法滿載，如果收費肯定沒甚麼人了。未來除了旅客，怎麼可能讓輕軌有足夠的人搭乘並獲利呢？唯一能打平的台北市，也是要周邊。未來要不債留子孫，除非上帝丟錢下來。政府錢沒花對地方，推新南向補助觀光，讓我們撒錢卻拿不回錢，完全不節流而又無法開源。此外台灣電的未來，核四停了，拆了又要大錢，誰負擔？自然是電價上升，由全民承擔。

(中時 )