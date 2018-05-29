美軍雙艦入西沙被驅離 陸媒：中美「鬥一鬥，也許會更健康」

2018年05月29日 12:22 中時 楊家鑫

美國海軍兩艘軍艦日前駛入大陸在西沙控制的島礁12海里內，被解放軍警告驅離。中共黨媒《人民日報》海外版微信公號「俠客島」29日文章推測，未來中美南海摩擦與對抗的主要觸發點，很可能將不再是美軍的「航行自由行動」，而是更直接、粗暴的對抗。阻止這類行為的有效方式是適當升高對抗的等級，加大博弈的砝碼，促使美國在風險過高時保持必要審慎，中美「鬥一鬥，也許會更健康」。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公號「俠客島」29日刊登「美軍在南海的挑釁空前升級，鬥一鬥或許更健康」文章指出，此前美軍雖也曾闖入中建島等島礁的12海里，但總體上行動尚有所節制。然而此次行動明顯升級，美軍兩艘軍艦明確進入了中建島和永興島的12海里內，並進行了機動演習。這意味著，美軍幾乎一次性挑戰了大陸在西沙群島的所有主要島礁的領海權利。這也是美軍首次採用雙艦即水面戰鬥支隊的方式在西沙採取挑釁行動。如此大尺度、大範圍的挑釁，可謂「前所未有」。

文章指出，據不完全統計，2017年5月至今，美軍已經闖入中國南海島礁12海里內達10餘次。頻率大幅提升，挑釁程度也顯著加劇，不再採取「無害通過」方式，而是會在12海里內搞各類訓練，無疑是赤裸裸的武裝挑釁。

文章稱，但美國國內仍認為「現在做得遠遠不夠」，美軍未來必定會繼續在南海探索戰爭與和平之間的「灰色地帶」。可能會加強在中方控制島礁12海里內的行動、直接阻截中國工程船施工、制裁中國軍隊和公司，例如此番撤回2018年「環太平洋」演習的邀請，也有制裁中國海軍的味道。

文章預測，未來中美南海摩擦與對抗的主要觸發點，很可能將不再是美軍的「航行自由行動」，而是更直接、粗暴的對抗。中方應做好「持久戰」的準備。不經過較為激烈的鬥爭，中美雙方可能很難找到新的平衡，遑論局勢步入相對穩定？「鬥一鬥，也許會更健康。」

文章稱，阻止美國換花樣在南海進行示威試探的有效方式是適當升高對抗的等級，加大博弈的砝碼，促使美國在風險過高時保持必要審慎。如果不適時展示自己的底線和決心，勢必會「鼓勵」美軍繼續接近，甚至突破「灰色地帶」。

(中時 )