MLB》棄打從投出頭天 I-Rod之子首登大聯盟

I-Rod兒子德瑞克今天被巨人叫上大聯盟。(截自德瑞克IG)

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中時電子報

鐵捕「I-Rod」羅瑞格茲(Ivan Rodriguez)去年入選名人堂，或許不少人不知道，其實他的兒子德瑞克羅瑞格茲(Dereck Rodriguez)，也默默在巨人小聯盟耕耘，一度是野手、最後走上投手路的德瑞克，拚到生涯第八年，今(29日)獲球團青睞，將上大聯盟一展身手。

提到近年火紅的「名將之後」，藍鳥的小葛雷洛(Vladimir Guerrero Jr.)，肯定是代表性人物之一。25歲的德瑞克雖是I-Rod的兒子，但名氣並不響亮，他2011年高中畢業，就在選秀第六輪被雙城挑走，不過起初擔任外野手，表現並不好，前3年都待在新人聯盟。

直到2014年，德瑞克決定棄打從投，該年在雙城新人聯盟投17場，隨即繳出2勝2敗、自責分率1.05佳績。隔年，德瑞克開始迅速爬升層級，2015年還獲選阿帕契聯盟年度最佳投手；今年他轉任投手第4年，從3A展開新球季，想追隨父親腳步一圓大聯盟夢，只差臨門一腳。

皇天不負苦心人，德瑞克本季在3A出賽9場投50.1局，繳4勝1敗、自責分率3.40成績後，被拉上大聯盟，將進到巨人牛棚待命。2000年亞特蘭大明星賽，還被I-Rod背著的小男孩，即將踏上大聯盟戰場，德瑞克興奮透過推特發文，「這輩子接到最棒的一通電話！展現的時刻來了！」

I-Rod得知消息，自然也相當興奮，透過推特恭喜兒子，也和球迷分享這個消息，「今天，對我跟我的家人來說，是非常特別的一天，我的兒子德瑞克，即將披上巨人球衣，首度上到大聯盟。兒子，我非常以你為榮，你做到了，真的讓我感到很驕傲。」

(中時電子報)

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