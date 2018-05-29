復振花蓮震後觀光 原民會花東基金挹注6千萬

友善列印
中時

年初花蓮地震重創當地觀光業，遊客銳減，政府接續提出觀光產業重建及旅行業補助等相關因應措施，原民會今（29）日也宣布將透過花東基金挹注6千萬元，補助花蓮縣政府執行「花蓮縣原住民產業行銷」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民一部落一亮點計畫」與「花蓮縣產業聚落推展計畫」等4項實施方案。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod提到，花蓮的部落風光一直是國內外旅人來台灣遊玩的首選，像是他出生的故鄉玉里，有一周一會的「週會市集」、縣定古蹟「玉里神社」或「黑熊彩繪田」，好吃好玩又有趣的觀光景點，迄今仍讓他一有空閒就返回部落田野鄉間重拾歡樂時光。

為振興花蓮地震後的觀光產業，協助花蓮縣原住民族部落觀光復甦及穩定相關從業人員生計，落實「花東地區永續發展策略計畫」，推動原住民族特色產業發展策略，原民會表示挹注大筆經費，盼能替花蓮原住民族部落觀光旅遊產業注入一劑強心針。

原民會指出，有別以往單打獨鬥的行銷模式，「部落心旅行」將帶領遊客體驗部落生活，分享部落不同於一般的旅遊模式，用一種深度的、慢走漫遊的、小眾的、與部落族人分享的生活旅行，冀望能帶領遊客深刻體驗原住民族與自然的和諧關係、工藝藝術的表現及部落產業發展的成果。

除此之外，原民會提及，未來將與花蓮縣政府共同合作推動，期提升部落旅遊遊客人數，穩定族人生計，增加就業機會，強化部落接待能量與服務品質，協助部落觀光重建，建立一套屬於我國原住民族旅遊核心精神。

(中時 )

吳茂昆請辭教長 東華教授王純娟… 吃益生菌要看清楚 食藥署公告限…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。