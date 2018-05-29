復振花蓮震後觀光 原民會花東基金挹注6千萬

2018年05月29日 12:16 中時 洪安怡

年初花蓮地震重創當地觀光業，遊客銳減，政府接續提出觀光產業重建及旅行業補助等相關因應措施，原民會今（29）日也宣布將透過花東基金挹注6千萬元，補助花蓮縣政府執行「花蓮縣原住民產業行銷」、「花蓮縣原住民族聯合豐年節」、「花蓮縣原住民一部落一亮點計畫」與「花蓮縣產業聚落推展計畫」等4項實施方案。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod提到，花蓮的部落風光一直是國內外旅人來台灣遊玩的首選，像是他出生的故鄉玉里，有一周一會的「週會市集」、縣定古蹟「玉里神社」或「黑熊彩繪田」，好吃好玩又有趣的觀光景點，迄今仍讓他一有空閒就返回部落田野鄉間重拾歡樂時光。

為振興花蓮地震後的觀光產業，協助花蓮縣原住民族部落觀光復甦及穩定相關從業人員生計，落實「花東地區永續發展策略計畫」，推動原住民族特色產業發展策略，原民會表示挹注大筆經費，盼能替花蓮原住民族部落觀光旅遊產業注入一劑強心針。

原民會指出，有別以往單打獨鬥的行銷模式，「部落心旅行」將帶領遊客體驗部落生活，分享部落不同於一般的旅遊模式，用一種深度的、慢走漫遊的、小眾的、與部落族人分享的生活旅行，冀望能帶領遊客深刻體驗原住民族與自然的和諧關係、工藝藝術的表現及部落產業發展的成果。

除此之外，原民會提及，未來將與花蓮縣政府共同合作推動，期提升部落旅遊遊客人數，穩定族人生計，增加就業機會，強化部落接待能量與服務品質，協助部落觀光重建，建立一套屬於我國原住民族旅遊核心精神。

(中時 )