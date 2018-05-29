吃益生菌要看清楚 食藥署公告限制使用糞腸、屎腸球菌

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越來越多國人愛吃益生菌保養腸道，不少業者從人體糞便中或是腸道中分離出「糞腸球菌」以及「屎腸球菌」作為食品原料，但食藥署指出，腸球菌攜帶抗藥性基因，服用後會對抗生素產生抗藥性，導致生病時醫生恐無藥可用，因此今天第二次預告限制「糞腸球菌（Enterococcus faecalis）及屎腸球菌（Enterococcus faecium）不得作為食品原料使用」草案，業者若要用，必須提專案審議證實安全無虞才能用。

衛生福利部5月29日第二次預告訂定「原料『糞腸球菌(Enterococcus faecalis)』及『屎腸球菌(Enterococcus faecium)』之使用限制」草案，該草案將進行為期60天之預告評論期，以蒐集各界意見。

食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，糞腸球菌主要從糞便中分離出，屎腸球菌則是從腸道中分離，兩者也可能從環境中分離出來，上述兩種腸球菌目前被廣泛做成膠囊、錠劑、或是乳酸菌飲料中，使用非常廣泛。

林旭陽表示，腸球菌攜帶抗生素抗藥性，無論有沒有和抗生素一起服用，吃下後就會存在於腸道，容易發生抗藥性基轉，導致抗生素失效，且還會感染到其他菌，包含葡萄球菌等，都會導致醫生無藥可用狀況。

林旭陽指出，近年來自醫院感染案例增多，醫生發現用藥失效，透過細菌培養才發現因人體存在腸球菌，考量民眾用藥安全，因此擬定草案。

林旭陽也表示，若根據WTO規範，原本要直接停止使用腸球菌，但業者提出訴求，指出並非所有腸球菌都有抗藥性。因此，未來業者仍有使用需求，則應檢具菌株(strain)基本資料，提出安全性證明(包含基因毒性、九十天餵食毒性、致畸試驗、全基因體序列、毒力相關因子檢測、抗生素抗藥性檢測)及不具致病性證明等其他必要性資料，送衛生福利部提出申請並確認其食用安全，經公告後就能用。

規定若通過，將自108年7月1日開始施行，(以產品製造日期為準)，屆時如經查獲食品使用之原料不符合前述規定者，違者得依食品安全衛生管理法第48條規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中時 )

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