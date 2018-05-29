周先旺代理武漢市長

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旺報

武漢市十四屆人大常委會第十二次會議，29日上午表決通過人事任免事項：任命周先旺為武漢市人民政府副市長，並決定周先旺為武漢市人民政府代理市長。

5月25日，武漢市召開市級領導幹部會議，湖北省委常委、組織部部長于紹良出席會議宣布省委決定：周先旺同志任武漢市委委員、常委、副書記，萬勇同志不再擔任武漢市委副書記、常委、委員職務，另有任用。

萬勇因工作變動，向市人大常委會提出辭去所任職務的請求，武漢市第十四屆人大常委會第十二次會議決定，接受萬勇辭去武漢市人民政府市長職務。但萬勇接任何種新職，至今尚未公布。

周先旺1962年11月生，湖北建始人，土家族，中央黨校經濟管理專業，在職大學本科學歷。

1990年5月任湖北省建始縣紅岩鎮黨委副書記、鎮長，1993年2月任湖北省建始縣副縣長，1994年1月任共青團湖北省恩施州委書記，1995年9月任湖北省宣恩縣委副書記、縣長，1998年4月任湖北省恩施州副州長，2002年12月任湖北省恩施州委副書記、代州長、州長，2008年2月任湖北省商務廳廳長、黨組書記、省外資辦主任；2012年11月任湖北省黃石市委書記，2017年3月任湖北省副省長、黨組成員、黃石市委書記、市人大常委會主任；2018年5月任湖北省副省長、黨組成員，武漢市委副書記、代市長。

(旺報 )

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