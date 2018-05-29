吳茂昆掰了！北檢續查三弊案 近日擬傳喚吳茂昆

2018年05月29日 12:57 中時 陳志賢

教育部長吳茂昆今向行政院請辭獲准，創下最短命教育部長的紀錄，但吳茂昆上任教育部長期間，遭告發違法赴陸擔任中科院顧問、侵占東華大學綬草專利權、詐領東華講座獎助金」及薪資共804萬元3起案件，台北地檢署仍持續偵查，近日擬傳喚吳茂昆說明，釐清案情。

據了解，北檢針對吳茂昆3件違法案件，分別指派3名專案檢察官蒐證，3名承辦檢察官已分別向陸委會、東華大學等單位調閱資料，並訊問過多名證人調查。

北檢目前偵辦的吳茂昆3件違法案件，分別是國民黨告發吳茂昆過去曾違法擔任大陸國務院下的中科院顧問，涉嫌違反兩岸人民關係條例第33條「違法擔任大陸地區行政機關職務」。

另國民黨立委質疑，吳茂昆任職東華大學校長期間，在美國成立師沛恩生技公司，且以東華擁有專利的綬草研究去申請大陸專利，疑違法侵占專利。

北檢分案後，已向東華大學調閱資料，並且以證人身分傳喚「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華生命科學系暨生物技術研究所教授翁慶豐，以及東華現任研發長翁若敏，釐清吳茂昆是否實質參與綬草研究，2人訊後請回。

檢方並因綬草研究專利在2015年12月技轉給麗台科技，以證人身分傳喚麗台科技董事長盧崑山，了解當初技轉過程，盧訊後請回。

此外，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟指控，吳茂昆在東華大學校長期間，連續3年詐領東華「講座獎助金」、「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，涉及貪汙，北檢指派檢肅黑金專股檢察官調查，已調閱相關資料查證。

(中時 )