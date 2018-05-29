台中市推動公共藝術8年尚有兩區掛蛋

2018年05月29日 12:58 中時 陳世宗

公共藝術是城市文化的一環，也代表台中都市社會的意象！市議員楊典忠29日質詢時說，中市公共藝術自治條例民國100年制定，推動8年至今共有列管344座公共藝術；以西屯區50件作品最多、北屯28件居次、南屯27件排第三，但石岡與外埔的公共藝術數量掛零。

副市長林依瑩表示，台中市眾多公共藝術品無法列管，市府將會進行研究檢討。文化局王志誠說，公有公共藝術將會依公共藝術設置辦法做好普查、輔導與管理維護的工作，而2018花博工程公共藝術已經6件入圍作品，年底外埔可望有公共藝術作品設置，未來也會責成各區公共工程主管機關依法設置公共藝術。

楊典忠指出，奇美博物館贈送台中市的法國鬥牛犬與電玩魔獸阿薩斯雕象並未列管，從公共藝術可以了解台中市民共同生活經驗與集體記憶，希望市府積極檢討自治條例增修問題，擴大列管台中市現有公共藝術作品，並改善公共藝術設置不均與管理維護不佳的問題。

台中市推動公共藝術設置自治條例規定，政府公共工程、建築物或BOT案的工程，才可以設置公共藝術，使得107年初奇美博物館捐贈的大型粉色「法國鬥牛犬」裝置藝術、105年網路電玩「魔獸爭霸」中的「巫妖王阿薩斯」巨大人像、藝術家朱魯清在1981年的「羔羊跪乳」景觀藝術作品，都無法依法列管！

楊典忠強調，公共藝術是房價指標，台中市原八區公共藝術品就有185件，公共藝術集中的西屯、北屯、南屯，佔全台中市列管公共藝術作品的53％，但是卻有16個行政區公共藝術作品數量是個位數，其中石岡與外埔的公共藝術掛0。

楊典忠要求，年底2018花博工程正如火如荼進行，應該要求施工主責機關要把公共藝術納入花博工程，讓公共藝術推廣普及到各行政區。

(中時 )