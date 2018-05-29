即日起健康存摺用手機也可以註冊 民眾更便利

2018年05月29日 13:13 中時 魏怡嘉

即日起，民眾使用健康存摺更簡便了！過去民眾用健康存摺需先用讀卡機，經電腦登錄註冊才能使用，由於相當不便利，健保自2014年9月建置以來，只63萬人註冊申請，健保署進一步改善，現民眾利用手機下載「健快易通APP」，以行動電話認證，即可完成註冊，民眾可透過健康存摺看到自己近3年的就醫記錄，及癌症篩檢及預防保健資料，為自己健康把關。

健保署醫管組專門委員林寶鳳表示，民眾可使用「健保快易通APP」中選點健康存摺，即會出現兩種認證方式，新的選項是「行動電話認證」，凡是本國人使用本人申請的月租型手機門號及個人行動網路(3G/4G)的個人用戶，都可經由輸入手機號碼、身分證號(英文不分大小寫)、圖形驗證碼，再輸入健保卡號後4碼及設定密碼等步驟，即可完成健保卡註冊以及行動裝置綁定。

健保署長李伯璋表示， 民眾點選健康存摺的手機頁面左上方「三橫線圖形」功能鍵，可進一步查詢個人最近3年的「門診」、「住診」、「牙科」、「中醫」、「用藥資料」、「檢驗(查)結果資料」、「影像或病理檢驗(查)報告資料」、「出院病歷摘要」、近2次的「成人預防保健結果」及94年迄今「器捐或安寧緩和醫療意願」與「預防接種」等多項資料，協助民眾輕鬆掌握自我健康大小事外，在就醫時讓醫師掌握個人健康狀況，提供精準醫療。

此外，健康存摺也有諸多「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健及慢性病連續處方箋領藥服務之提醒，並可自行記錄血壓、血糖及自費預防接種等資料，打造個人專屬健康資料庫，有助於提升民眾自我照顧的能力。

李伯璋指出，不論是健保快易通App或健康存摺可經由手機快速認證，有如打通任督二脈，讓民眾使用健康存摺會更加簡便，幫助民眾自我健康管理。健保署亦正積極規劃導入自費健康檢查資料、醫療檢查影像資料、癌症篩檢資料結果等，讓個人專屬健康資料庫更加完整。

(中時 )