被指答詢時搶話 嘉義市長涂醒哲被趕出議會

嘉義市長涂醒哲29日在答詢時，被議員張榮藏怒批一再搶話、說謊，再度被請出議事廳。（呂妍庭攝）

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主席郭明賓要求市長涂醒哲尊重議會，暫時把他請出議事廳。（呂妍庭攝）
嘉義市長涂醒哲29在答詢時，被議員張榮藏怒批一再搶話、說謊，再度被請出議事廳。（呂妍庭攝）
議員張榮藏怒批市長涂醒哲一再搶話、說謊，佔用他時間，才會請主席把他請出去。（呂妍庭攝）
市長涂醒哲認為議員把官員趕出議會不是議會政治的作法。（呂妍庭攝）

嘉義市政府日前主動發新聞稿，指嘉市人均負債112元全台最低，文中提及市府努力拓展地方財源，如湖子內區段徵收提早1年半分發土地，活絡交易市場，去年增加稅收3億元。29日嘉義市議會市政總質詢上，議員張榮藏指明明湖仔內分發土地稅收只增加6500萬元，哪來的3億元？質詢過程與市長涂醒哲針鋒相對，因涂醒哲一再搶話，引發張榮藏不滿，斥涂醒哲說謊，當場要求主席郭明賓把涂醒哲請出去。

涂醒哲被趕出議場時，指大家在進行政策辯論，本來就可以根據數據來說溝通，「說我說謊話，是人身攻擊，格調不好」，確實整個城市稅收是增加3億，而湖子內土地提早分發是增加6500萬元，「也是增加」，市長和議會之間有需要這樣仇恨對待嗎？

涂醒哲說，議員的言論免責權必須尊重，議會答詢可以說別人說錯，但指責對方說謊已超過政策辯論的範圍，指理性問政應講道理，「如果不讓我講，就把人家趕出去，這算政策辯論嗎？恐怕也不是議會政治的作法」。

張榮藏事後說，他今天是針對市府一再強調開源節流進行質詢，且明明市府發新聞稿給媒體就把6500萬寫成3億，欺騙百姓，把市民講夠夠，他質詢時涂醒哲又一再強辯，佔用到他的時間，讓他覺得不尊重議會，才會要求主席將他暫時請出議場。

(中時 )

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