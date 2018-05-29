板橋分屍案 意外揭露台灣階級危機？

2018年05月29日 13:17 中時電子報 張達智

階級可以流動，是自由民主社會的珍貴特質之一。就像前總統陳水扁，一直自傲於從三級貧農之子，奮鬥成民選總統。近日板橋發生駭人聽聞的男友殺女友分屍案，雅言出版社社長、作家顏擇雅從這個事件看出，「階級不流動，不僅會害窮小孩出不了頭，對富小孩同樣有毒」。

擁有台大外文碩士學位、在外商公司任職的黃姓女子，疑似慘遭男友朱峻穎分屍殺害；而朱男自知難逃，28日凌晨畏罪上吊身亡，用衛生紙寫遺書：「鑄下大錯、以命賠命」。

顏擇雅在臉書PO文表示，「健康的自由經濟，階級應該是流動的。所謂階級流動，不只是窮小孩可以靠努力致富，富小孩也應該要因為笨或染毒酗酒而變窮。從前的台灣就是如此。王永慶是窮小孩致富，立法院長黃國書之子葉克倭則因為經商失敗而變窮。

板橋分屍案，我覺得最觸目是女方跟朋友抱怨，『說我條件比他差很多。』她是台大碩士，有穩定工作，原生家庭也算中上，男方高中就是問題學生，工作一直不穩定，他憑什麼覺得自己條件比較好？」

顏擇雅分析，男方自認條件好只有一個可能，「就是他爸是將軍，他家房產也比較多。（看他臉書，他家似乎美國有買房）他毫不懷疑自己可以複製上一代的階級」。

顏擇雅說，「大家總以為階級不流動，會害窮小孩出不了頭。但階級不流動對富小孩也同樣有毒。這種社會讓富小孩太有安全感，太不思振作。人生正一步步邁向殺女友分屍再畏罪自殺的結局，還自以為條件超好。」

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)