《強制執行法》三讀 債務人扣薪至少留最低生活費1.2倍

2018年05月29日 13:37 中時 郭建伸

立法院院會今三讀通過《強制執行法》，新法明定，債務人生活所必須，以最近一年衛生福利部或直轄市政府公告當地每人每月最低生活費1.2倍計算數額，並斟酌債務人其他財產；債務人共同生活親屬生活必須，準用最低生活費1.2倍計算基準，並按扶養義務人調整。

現行債務人遭到卡債、房貸等強制執行時，司法慣例多是以扣押薪資1/3為基準，並未考量債務人是否有親屬及生活負擔，常讓債務人及親屬的生活陷入困境。三讀修正的《強制執行法》，則明定至少留有每人每月最低生活費1.2倍的數額，並隨撫養親屬調整。

新法也明定，如果法院斟酌債務人與債權人的生活狀況有其他其情事，認為有失公平，則不受社服不最低生活費。

提案修法的藍委曾銘宗表示，現行的《強制執行法》並未規定，若債務人受強制執行時基本生活費要被扣除多少，導致實務上都被扣除1/3，恐讓債務人及其家屬的生活陷入困難，很多年輕的卡債族甚至不願出來工作。

曾銘宗說，計算最低生活費1.2倍，台北市為19388元、新北市是17262元，債權人則視撫養親屬按比例加乘，讓強制執行扣薪至少保有一定生活費，不僅可保障勞工及親屬生活權益，也能讓法院執行時有明確化的標準。

藍委吳志揚說，法院在強制執行時，應留有每月最低生活所需，避免債務人永遠無法翻身；過去曾有卡債族月入25K但每月還款22K的案例，新法修正後，應可避免此類狀況。

(中時 )