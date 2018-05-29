Gogoro發表2 Delight、S2兩款新車 首度公布899騎到飽方案

Gogoro發表2 Delight（左）、S2兩款新車，售價因各地補助不同，下方為扣除桃園3萬4000元補助款後的價格。（陳大任攝）

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Gogoro今天一口氣發表2 Delight、S2兩款新車，前者換上小徑輪、降低車身，更符合人體工學，色彩則以香檳金、水銀藍特殊塗裝展現未來與潮流感；後者為S Performance最新 車款，從靜止加速到50km/h只需要3.9秒，售價分別為8.38萬、9.58萬元。

Gogoro銷售隨2系列上市，快速增加銷量，而品牌在短短3年內創造高達300 %年成長率，寫下國內機車市場新紀錄，至今累計銷量突破7萬台。另項網路調查結果顯示，有將近55%的年輕人願意購買Gogoro成為人生的第一台車，新推 出的2系列將吸引更多女性及愛好性能表現的消費族群。

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight價格較其他車款親民，以戶籍在桃園市的消費者為例，扣除相關政府補助後，最低可從6.18萬、4.98萬元起即入手；Gogoro學生0利率專案持續開跑，即日起至6月底購買Gogoro全車系，享有12期0利率分期優惠；6月底前購買Gogoro S2、Gogoro 2 Delight的前3000 名消費者還可獲得Gogoro品牌特仕安全帽1頂。

業者同時推出全新電池資費方案以及強檔限時優惠，即日起至7月31日購買Gogoro任一車款，只需699元即可享1年不限里程騎到飽，還加贈12個月「性能提升 Sport Mode」體驗。此外，Gogoro還一併推出全新電池服務資費方案，最低月付899元就可以享受騎到飽方案，但需綁約3年，提供車主多元騎到飽服務資費方案。

(中時 )

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