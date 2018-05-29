「管中閔案大事紀」 帶你秒懂事件過程

2018年05月29日 13:39 中時電子報 莊楚雯

1月5日台大校長遴選結果出爐，是由台大財金系講座教授管中閔為新任校長 2月1日接任，但之後上任之路危機重重，歷經台灣大獨董身分疑義、綠委爆料涉及論文抄襲、遭爆違法赴廈門大學等校兼職等三大「卡管」爭議，另有教育部7次行文台大，質疑遴委會會議紀錄等諸多細節，至4月14日潘文忠請辭教育部長獲准，4月19日吳茂昆上任教育部長後，管中閔人事案終於在4月27日拍板定案，教育部宣布不發聘書，結束逾百日的卡管鬧劇。

新行政院上吳茂昆上任後，爭議滿滿！遭立委柯志恩爆料，拿東華專利在美國開公司營利。吳茂昆還說，學術沒有真正的民主，引起大眾反彈。台大師生也發起「新五四運動」，要求「大學自治，學術自由」。今天(5月29日)吳茂已向行政院請辭獲准 教育部長任期只有40天。

管中閔人事案大事紀：

1/05 台大校長遴選結果出爐 管中閔出線

1/10 台大函送教育部校長遴選結果

1/11 台灣大獨董身分引發爭議 管中閔表示上台前會辭職

1/25 綠委張廖萬堅爆管中閔論文涉抄襲

1/31 台大校長遴選委員會確認 管中閔當選資格無疑義

2/01 管中閔原預定上任 教育部未核定人事案

2/06 教育部發出「第5道金牌」公文

2/09 教育部發出「第6道金牌」公文

2/11 遴選委員會聲明 蔡明興並不具備不得擔任委員 遴選過程並無不實

2/14 教育部發出「第7道金牌」公文

2/20 以電郵方式發出「第8道金牌」公文

2/21 不滿卡管 台大人向教育部、蔡英文遞陳情書

3/20 北檢分案查管中閔赴陸兼課

3/24 管中閔論文爆抄襲 台大學倫會列7理由不立案

3/24 台大臨時校務會議 擱置所有卡管提案

3/24 台大人事室獲廈大回函 管中閔未在廈大兼職

4/04 教育部宣布成立跨部會專案小組 釐清管中閔爭議

4/10 首次召開跨部會諮詢會議

4/12 教長潘文忠周四院會後請辭

4/13 第二次跨部會諮詢會議突然取消

4/13 查管中閔赴陸兼職案 北檢密訊台大5證人出庭

4/14 教長潘文忠請辭發聲明 希望所有政治操作就此停止

4/14 潘文忠請辭 行政院稱勉予同意

4/19 前東華大學校長吳茂昆接任教育部長

4/23 台大學生成立臉書粉絲團 呼籲「還我校長！」

4/23 教育部長吳茂昆遭立委柯志恩質疑，用東華專利在美開公司。

4/26 舉行第二次跨部會諮詢會議

4/27 台大賣潮T支持大學自主 管中閔現身感謝！

4/27 教育部宣布不發聘書給管中閔 重新進行台大校長遴選

4/28 管中閔首度發聲，「我們必將贏回大學自治」

4/29 吳茂昆直言，學術沒有真正的民主，而遴選是大學自治。

5/1 吳茂昆爆料台大校長當選人管中閔去年違法兼任台灣大哥大獨立董事，參加

審計委員會和薪酬委員會。

5/2 吳茂昆赴美申請專利稱有通知東華，校長打臉「查無資料」

5/2 吳茂昆保證，沒有違法或圖利自己，如果有「行政院長應該將我Fire掉」。

5/4反對教育部粗暴拔管，台大師生發起「新五四運動」。

5/10 吳茂昆遭告發侵占東華專利，北檢傳喚2證人。

5/12台大召開臨時校務會議，催促教育部「速聘管中閔」。教部回應，應重啟遴選。

5/29 吳茂向行政院請辭獲准 教育部長任期只有40天。

(中時電子報)