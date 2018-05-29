不耐同居人外孫哭鬧 狠婦打死1歲男童

基隆市1歲4個月大的蔡姓男童，遭到外公的同居人蔡女毆打致死，基隆地檢署日前偵結，依家庭暴力傷害致死罪將蔡女起訴。（張穎齊攝）

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又見虐童！基隆市1名年僅1歲多的蔡姓男童，2016年10月被父母託給外公照顧，而當時外公和另1名蔡女同居，豈料卻在2個月後，男童因為在家中哭鬧，蔡女便失去耐性，突然發狂起來毆打男童，導致男童頭部瘀血、四肢抽蓄，之後還餵食肌肉鬆弛劑，卻不見好轉，經送醫後宣告不治，基隆地檢署日前偵結，將蔡女依過失致死罪起訴。

起訴書指出，男童父母因為在台南工作，母親又剛好生第二胎坐月子，2016年10月將1歲2個月大的兒子，託給家住基隆的陳姓外公和其同居人蔡女共同照顧，但卻在2016年12月間傍晚6時，蔡女正在煮晚餐之際，男童忽然發出哭鬧聲，蔡女不耐邊煮飯還要邊哄小孩，於是情緒失控，憤而徒手暴打男童。

男童遭毆後，頭部出現瘀血，且四肢抽蓄，蔡女見狀，便將男童抱到房間床上，並用肌肉鬆弛劑餵食男童，但男童卻仍然呈現呼吸急促的情況，未有好轉，直到晚間11時許，蔡女才趕緊報案，而男童經送醫急救後，過了2天，仍因重度腦疝，宣告不治，死時只有1歲4個月大。

而蔡女被檢警傳喚後，竟否認有毆打男童，並表示只是因為看見男童哭鬧而將他抱到床上，又發現他突然抽蓄，才餵食肌肉鬆弛劑，發現沒有好轉才打119。外公則表示，他當天下午5時出門上班前，外孫的狀況還一切正常。

但醫院鑑定指出，男童送醫後，顱內腦膜、視網膜已經出血，額頭、手腳拇指都有淤傷，頭部有遭受到2次以上不當外力所致，最後造成嚴重腦疝而死，且男童遭施暴前，也並未患有疾病，故研判是兒虐案件。

基隆地檢署檢察官審理後，認為蔡女是故意虐童，並依家庭暴力傷害致死罪起訴外，並建請法院加重其刑。

(中時 )

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