2018年05月29日 13:44 中時電子報 蔡曉婷

薔薔曬出裸身躺床。(圖/取自林嘉凌 DJ Maze臉書)

曾以藝名「薔薔」參加《我愛黑澀會》出道的女星林嘉凌作風大膽,也常在臉書分享三點不露的性感辣照,昨(28日)她在臉書寫下「No caption(無標題)」,PO出一張自己全裸、正面朝下趴在床上的照片,誘人的蜜桃臀與S曲線全都露,網友吃醋問:「誰拍的?」

薔薔去年接受周刊專訪,難得吐露家庭秘辛,直言因過去登上新聞版面,父親有些不諒解,偶爾會打罵教育上身,但薔薔仍決定勇敢做自己,今年初薔薔驚曝臉書被盜,管理團隊全被踢出,幸好沒遺失個人裸照,只有不少瘋狂男網友傳來的性器官照被看光。

昨薔薔不改辛辣本色,在臉書分享一張自己一絲不掛趴在床上用電腦的照片,側乳與超翹肉臀大方見光,網友則說:「那個屁股蛋很翹哦!」、「Who’s the lucky guy that took the photo!」、「欣賞妳自然風格」、「謝謝賞賜美圖」。

(中時電子報)