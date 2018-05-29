殺死直播主女友還控她上牛郎店 女家屬反批兇嫌渣男

2018年05月29日 13:48 中時 胡欣男

廖姓男子不滿邱姓女友與她分手，苦求復合不成，昨（28）日晚間至女友住處埋伏，先喝了威士忌後壯膽，持刀闖入女友香閨談判，兩人發生激烈口角，住在同層樓的閨蜜發現報案，警方趕往時，邱女已命喪刀下，員警逮捕廖嫌。

廖29日辯稱，原以為女友只是在知名直播平台擔任直播主，與粉絲互動經營人氣而已，沒想到竟瞞著他到酒店上班，還沈迷牛郎店。邱女親屬則指控，廖是有暴力傾向的「渣男」，還曾叫應召妹至邱女住處，如今竟痛下殺手，非常惡劣。

警方調查，27歲廖姓男子自稱曾在運動用品店上班賣鞋，3年前與26歲邱女認識交往，今年2月分手。幾個月來，廖積極挽回，但邱女不願複合，廖經常至邱女住處「堵人」，邱多次向親友表示不堪其擾。

昨晚6時許，廖嫌潛入位於台北市中山北路三段邱女住處公寓，他先坐在樓梯間喝酒，隨後至邱女屋外埋伏。不久見到邱女開門外出，隨即上前將邱推回屋內。

邱驚訝大聲呼救，住在她同層樓的陳姓閨蜜聽聞，嚇得連打2通電話報警，「我的女生朋友被持刀恐嚇！」、「屋內傳來呼救聲，好像被砍了，快來救人。」

廖嫌則供稱，進屋後向邱哀求復合，邱女拒絕，他拿出水果刀作勢自殺，兩人發生口角扭打，他氣憤之下拿刀砍殺邱4刀。檢警今天相驗遺體，死者背部2刀致命傷，另左手臂與右手指各1處刀傷。

警方趕抵，邱女已遇害，當場逮捕廖嫌，在他背包內起出1瓶威士忌空瓶，經酒測其酒測值達0.5毫克。警方還在他包包發現1封遺書，表示對邱女一往情深，原以為是能在一起一輩子的人，沒想到交往1年後，才得知邱女在酒店上班，他無法接受。

廖嫌在遺書指控，邱女認識壞朋友，酒店下班後沉淪牛郎店。他聲稱為了查明真相，從鞋店店員，踏入牛郎店上班，花2個月看清事實。他說，不甘邱女將他給的禮物轉送他人，還與多名牛郎過從甚密，並與自己分手，才想自我了斷。

廖男遺書還表示對不起父母養育之恩，自己愛上不該愛的人，要弟妹好好生活，好好照顧父母，看似已有輕生意圖，因此昨晚警方夜間停止偵訊期間，對他加強戒護。全案訊後依殺人罪移送北檢。

(中時 )