世足》倒數16天－巴西重振雄風 就等內馬歸隊舞森巴

2018年05月29日 13:59 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

「森巴軍團」巴西4年前主辦世足賽的嘉年華會，最終不幸以悲劇作收。頭號球星內馬（Neymar）在8強被哥倫比亞撞傷，險些半身不遂，巴西準決賽遭德國7比1羞辱，最後只在家鄉父老面前拿下第4名，冠軍教頭史柯拉里（Luiz Felipe Scolari）也黯然辭職。

五星巴西怎麼了？各界質疑四起，憂慮森巴軍團已經風光不再。上屆世足後巴西請了鄧加（Dunga）回鍋，但這位1994年世足冠軍隊長，也沒能讓巴西重現漂亮足球，他們在世足南美區資格賽一度落到第6名，有去不了俄羅斯的風險。

直到2016百年美洲盃失利，鄧加下台換上提特（Tite），巴西才變回那支令對手畏懼的森巴軍團。至3月底的國際友誼賽為止，提特執教巴西的戰績為驚人的15勝3和1負！他們在世足資格賽開始高奏凱歌，也成為全球首支出線的隊伍，南美其餘門票都是纏鬥到資格賽最後1天才見分曉。

新教頭提特成功的讓巴西再次偉大。（美聯社資料照）

「讓巴西再次偉大！」提特做到了。關鍵是上屆世足賽的巴西隊太依賴內馬個人單打獨鬥，鄧加則以保守著稱。提特強調的是團隊攻擊，內馬依舊亮眼，但從只靠他進攻變為以他為核心進攻。

「一起森巴舞，不用孤獨～」巴西擁有許多技術出色的好手，眾星拱月不用內馬獨舞。對手不再只靠盯死內馬就好，內馬也因而獲得更多揮灑空間，巴西真正蛻變成一支團隊。

21歲前鋒赫蘇斯本季在英超攻入13球，幫助曼城贏得英超冠軍。（美聯社資料照）

巴西隊當然有本事打團隊攻擊，中鋒有英超曼城的赫蘇斯（Gabriel Jesus）、利物浦的佛米諾（Roberto Firmino），邊鋒除了內馬還有切爾西的威廉（Willian）、尤文圖斯的D.柯斯塔（Douglas Costa），前場有巴塞隆納的庫提紐（Philippe Coutinho）扮演活棋，他的巴薩隊友保利諾（Paulinho）攻守兼備，就連曼城的防守中場費南迪紐（Fernandinho）也有遠射破門的能力。

別忘記，邊後衛突前攻擊原本就是巴西的拿手好戲，即使資深右後衛阿維斯（Dani Alves）最終因傷缺陣，皇家馬德里的馬塞洛（Marcelo）仍是世界上最可怕的左後衛之一。就連守門員阿利森（Alisson Becker）也以優異的傳控能力著稱。

利物浦前鋒佛米諾（上）與皇馬左後衛馬塞洛（下）甫於歐冠決賽交鋒。（美聯社資料照）

於是乎，巴西又變成世足奪冠的大熱門之一。而在3月底對德國的國際友誼賽，他們以1比0報了上屆世足慘敗之仇。儘管德軍該役並未精銳盡出，但森巴軍團也少了養傷中的內馬，這一勝對重新振作的巴西而言，的確是記強心針。

要挑剔一支王者之師並不容易，儘管巴西還是有弱點。首先是戰術上，邊後衛的突前進攻勢必留下可能遭到反擊的背後空間，但這是巴西一貫要冒的風險。其次是經驗，提特的巴西還沒有太多機會跟歐洲勁旅交鋒，又少了最有經驗的阿維斯。

最後一點最為重要，內馬的復原狀況將是巴西的X變數。巴西隊長因為右腳踝扭傷及腳掌第5蹠骨骨裂，從2月26日起就沒有比賽，所幸日前已與巴西會合並投入訓練，只要他能健康出賽並發揮水準，就是巴西利多。

擁有最多的5座世足冠軍，沒有奪冠就是失敗，是巴西的壓力也是種肯定。本屆巴西的確具有冠軍相，能夠走出上屆低潮尤其不易，就看內馬能否繼前年贏得里約奧運金牌後，帶領森巴軍團達成另一個榮耀了！

巴西挑戰史上最多的6座世足冠軍金盃。（美聯社資料照）

巴西小檔案

★世界排名：2

★世足參賽次數：21（唯一全勤）

★世足最佳成績：冠軍（1958、1962、1970、1994、2002年）

★上屆成績：季軍（季軍戰0比3負荷蘭）

★總教練：提特（Tite）

★台灣運彩奪冠賠率：4.25

(中時電子報)