許忠信選台南市長 自信拿走中間選民的票

2018年05月29日 13:54 中時 曹婷婷

前台聯立委許忠信日前正式宣布參選下屆台南市長，29日接受廣播節目專訪，針對年底選情，他分析，台南市選民結構5成是不看黨籍的中間選民，綠營和藍營基本盤各剩3成與2成，等他開始宣傳、選民認識他之後，中間選民就沒有投黃偉哲的理由，更直言年底黃偉哲的得票將與國民黨相同。

許忠信宣布參選，外界解讀將對黃偉哲選情造成衝擊，許忠信表示，「我的人品、學經歷與專業都贏過黃偉哲，對方僅剩民進黨3個字」，他自認，有信心拿走民進黨一半的票。

他也暢談參選初衷，表示出馬參選主因是不忍看台南人正過著他小時候的窮苦生活，兒時曾與父親在新市挨家挨戶送上百包40公斤肥料，非常窮苦，沒想到，很多台南人現在過著相同生活，平均可支配所得僅2.39萬，比澎湖、苗栗還要低，所以才挺身而出，希望用專業幫台南向德語系國家招商、賣農產品給日本，力求經濟發展。

他也強調，自己從未講過「綠色執政品質保證」，指出能力與黨派不一定相關，像是國民黨的丁守中與林郁方就有其專業，而民進黨在台南縣市執政超過20年，已經人才盡出了。

他也說，行政院長賴清德跟他一樣出身貧窮人家，所以節省又清廉，可惜巧婦難為無米之炊，台南一年支出848億，但負債1000億左右，所以，如何在財政困窘中發展經濟，就要靠他對國際局勢的嫻熟，挖掘台南天賦，帶著台南往前衝。

(中時 )