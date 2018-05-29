淨化選情及反毒 大甲警分局辦座談

大甲警分局舉辦台中檢署反賄選暨反毒品座談會。（陳淑娥翻攝）

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為防制賄選及選舉暴力並落實執行安居緝毒專案，台中地檢署檢察長張宏謀親率2主任檢察官，親臨大甲警分局研討具體措施；台中市警察局長楊源明指示，今年參選人數眾多，選情格外激烈，應及早展開淨化選情治安。

查察賄選與反毒會議28日下午在大甲警分局舉行，張宏謀表示，期許藉由警方在地化深入社區，積極搭建信賴關係，建立全民友善通報網路，多方蒐集賄選及反毒情資，以積極嚴密的偵處作為，全面投入打擊賄選及防制暴力與毒品工作。

大甲警分局舉辦台中檢署反賄選暨反毒品座談會，圖為地檢署檢察長張宏謀。（陳淑娥翻攝）

大甲警分局舉辦台中檢署反賄選暨反毒品座談會，圖為台中市警察局長楊源明。（陳淑娥翻攝）

同時，張宏謀對大甲警分局詳實掌握轄區狀況，長期與地檢署合作共同打擊犯罪，於選前查獲大量毒品及改造槍械案，所展現查察賄選及打擊毒品犯罪決心與能力，表示嘉勉與肯定。

楊源明指出，地方公職人員選舉雖然在11月，但針對淨化選情治安方面，應及早展開。由於今年參選人數眾多，選情格外激烈，情資蒐報相對敏感，所以具體情資應詳加保密，避免過程中遭洩漏。

分局長廖國政指出，大甲分局將全體動員，貫徹查察賄選與反毒決心，並透過基層在地的優勢，深入查訪獲取犯罪情資，期望市民對於賄選零容忍。

(中時 )

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