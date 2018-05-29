痛打和辱罵工人 跋扈韓航董娘昨低頭認錯

被踢爆兩度對旗下員工動粗和辱罵的韓航董娘李明姬。（圖/美聯社）

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中時電子報

據南韓中央日報（Joong ang daily）報導，韓航（Korean Air Lines）會長趙亮鎬（Cho Yang-ho）家庭近期可說麻煩事不斷，繼兩名「野蠻千金」相繼鬧出攻擊與侮辱員工醜聞後，就連她們的母親、公司董娘李明姬（Lee Myung-hee）也因過去痛打與言語侮辱工人的影片曝光，昨日親赴首爾警局說明並對公眾低頭認錯，對於給外界造成麻煩一事致歉。

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兩名千金先後因「堅果門」和「潑水門」鬧上法庭，並成為韓國輿論撻伐的焦點，而身為母親的李明姬，自從3、4年前兩度痛打旗下飯店工人的影片曝光後，也同樣陷入醜聞風暴中，再次重創南韓豪門家庭的名聲。目前首爾警方已約談11位受害者，已考慮對李明姬提出慣性襲擊和特殊暴力行為的罪名，一旦成立、董娘恐將面臨入監服刑的命運。

先後因為侮辱員工醜聞遭提告的韓航二千金：趙顯娥（圖左）與妹妹顯旼（圖右）。（圖/美聯社）

韓進集團已故創始人趙重勛長子、現任集團與韓航會長的趙亮鎬，因疑似挪用公款而遭到調查。（圖/新華社）

現年74歲的李明姬，與韓進集團（Hanjin Group）、大韓航空會長趙亮鎬結縭多年，兩人育有2女1子，分別名為顯娥、源泰和顯旼。身兼副社長的長女趙顯娥（Cho Hyun-ah），在一架從紐約返回首爾的航班上，因為空服員提供夏威夷果、卻未打開放至碟子上而勃然大怒，不僅要求班機折返登機門，將座艙長趕下飛機，整件事隨後被媒體踢爆真相，讓「堅果門」一案重創大韓航空形象，但諷刺的是，二審判決卻讓趙顯娥輕鬆以緩刑2年，被當庭釋放。

韓航許多員工和家屬戴上面具上街抗議，要求撤換趙氏家族的勢力。（圖/美聯社）

不滿趙家愈來愈跋扈的作風，以及不斷傳出、母女3人涉嫌多年逃稅和走私奢侈品的醜聞，就在李明姬昨日出現警局的同時，不少民眾也聚集抗議，呼籲政府應嚴懲韓航趙家，並讓專業人員接手此航空公司，才能真正避免和中止此類豪門欺壓平民的戲碼再次上演。

(中時電子報)

文章來源：Matriarch of angry Cho clan is grilled about abuse

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