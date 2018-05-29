就是要援助 海地總統提7大計畫

2018年05月29日 14:34 工商 崔慈悌 、中時 黃世麒 、中時

蔡英文總統（左）29日以盛大軍禮歡迎海地總統摩依士（Jovenel Moïse）（中）。（黃世麒攝）

21響禮炮隆重軍禮歡迎海地總統。（黃世麒攝）

總統府今天以軍禮歡迎海地總統摩依士到訪，摩依士一開口就說，這次來訪就是要來討論兩國未來合作發展具體計畫，他提出未來建設的7大主軸以促進經濟。蔡英文總統則承諾，這些輸電網以及稻種等計畫，目前正在積極磋商準備，將成兩國交流重要指標。

台布斷交不久，摩依士首度以海地總統身份率團訪華，被外界認為是對我國的外交「雪中送炭」，不過國外媒體之前曾報導，此次來訪，台灣除了之前承諾1.5億美元低利貸款外，摩依士也將提出高達5000萬美元的鋪路工程等各項經費。

蔡英文總統今天上午以隆重軍禮歡迎海地共和國總統摩依士伉儷，感謝海地長期支持台灣的各項國際參與，並期待雙方持續深化互惠互助的合作夥伴關係，兩國邦誼友好永固，共同追求國家永續發展，成為彼此堅強的後盾。

不過摩依士在致詞一開始就說，海地外長上一次來台，向向他表達台灣有意願要協助海地發展，因此「本人這一次來訪就是要跟您討論未來兩國發展合作的具體計畫」。他說，基於兩國長久友誼與團結關係，海地願意與台灣加強各項關係，更期待兩國關係發展到新階段，讓彼此成為策略伙伴關係。

他提出海地未來建設的7大施政主軸，優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設、鋪設道路、能源發展等，以促進海地的就業與經濟發展。

蔡英文總統隨後與摩依士會談時表示，不只是官方交流頻繁，我們也持續鼓勵民間企業，籌組經貿訪團到海地。「像是摩依士總統率團來訪的這段時間，台灣的投資商機團也正前往海地考察」。

她說，這次訪問中，我們也安排摩依士參訪水泥及科技產業，以及舉辦投資招商說明會。期待透過強化各面向的交流，來深化兩國互惠互助的合作關係。

蔡英文強調，上個月，海地外長羅迪格來台訪問，也特別拜訪國合會，對於雙邊合作計畫交換意見。「摩依士總統所重視的輸電網以及稻種等計畫，正是雙方現階段合作的重點」。目前正在積極磋商準備，未來陸續推動後，將成為兩國合作交流的重要指標。

(工商 )