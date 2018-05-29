美國務卿：北韓如進行無核化 將以條約保障其安全

2018年05月29日 14:12 中時 王嘉源

南韓《中央日報》中文網29日報導，美國國務卿蓬佩奧表示，如果北韓進行「全面的、可查證且不可逆轉的無核化」（CVID），作為交換條件，「我們與金委員長討論了為北韓提供全面的、可查證且不可逆轉的安全保障（CVIG）方案」。也就是說，為徹底消除北韓國務委員長金正恩對無核化之後體制安全保障的擔憂，美國將把「永久無核化及安全保障」協議作為條約提交國會批准。

蓬佩奧24日出席美國聯邦參議院外交委員會的質詢會議，面對民主黨籍參議員愛德華·馬基（Ed Markey）的質疑表示「我向金委員長提出了各種安全保障方案」，「保障方案應當與我們要求的永久、可查證且不可逆轉的無核化以同樣方式進行」，並反復強調「我們應當以同樣方式，為北韓提供意義遠高於協議、可以長久持續的安全保障方案」。

當被民主黨籍參議員本·卡丁（Ben Cardin）問到「你的意思是不是在美朝達成協議後，以條約形式將協議提交國會透過」時，他肯定地回答「是」，並表示「現在還在起步階段，如果我們成功（達成協議）了，我們認為這樣做是應當的」。《中央日報》指出，蓬佩奧這番話意味著，美朝首腦會談正朝著透過「CVID和CVIG（Complete, Verifiable, Irreversible, Guarantee）」互換達成一攬子妥協的方向進展，倍加受人關注。

蓬佩奧表示「伊朗核協議時沒有實現這一點（參議院批准），我們的目標是說服美國參議院履行好憲法上應盡的責任」。以往的《日內瓦協議》（1994年）和《9·19共同聲明》（2005年）都是沒有經過議會批准的政府協議。他表示「將美朝無核化協議以條約形式固定下來，不僅對美國非常重要，對美國的憲政民主主義非常重要，對北韓人民也同樣非常重要」。

美國總統川普27日透過Twitter表示「我認為北韓擁有卓越的潛力，可以成為一個優秀的經濟與金融國家。金正恩也同意我的看法，願意朝著這一方向發展」。也就是說，川普計劃幫助北韓發展成經濟和金融國家以作為無核化代價，提出了具體的「川普模式」。

美朝正加速為首腦會談（川金會）進行前期磋商，目前雙方已於板門店北韓一側的統一閣對會談議題進行了深度交流，並且從29日開始雙方將在新加坡討論首腦會談的警衛與禮賓問題。過去幾天無核化會談曾一度近乎破裂又重新走上正軌，美朝又能重新坐到一起進行對話，令目睹這一過程的人們不禁鬆了一口氣。然而現在放心還為時過早，未來會發生什麽事情，尚無法預料。

美國國務院前對朝政策特別代表金成與北韓外務省副相崔善姬，從28日開始圍繞川金會的議題進行磋商。而北韓進行何種程度的無核化，以及美國為其提供何種程度的體制安全保障，正是兩人談判的焦點議題。《中央日報》指出，問題在於兩國之間的立場差距太大。美國明確表示，只要北韓走上「全面的、可查證且不可逆轉的無核化」（CVID）道路，美國就會保障其體制安全，同時為其提供經濟援助，即所謂的「川普模式」。但北韓卻想要首先獲得體制安全保障。南韓總統文在寅著力強調金正恩「對體制安全保障的疑慮」，也是希望美國首先設法消除北韓的焦慮。

因此，預計美朝在舉行川金會之前將一直圍繞「無核化與體制安全保障」進行拉鋸。甚至可以說，金成和崔善姬的談判結果，將直接關係川金會能否順利舉行，並決定會談是否成功。這也是這場談判備受全世界關注的原因。

不過，《中央日報》認為，從最近北韓外務省第一副相金桂寬和崔善姬的言論來看，北韓似乎並不想要「全面的無核化」，而是希望透過部分棄核的「核裁軍」方式蒙混過關，如果真是這樣則無疑相當於欺騙了全世界。若想得到切實的體制安全保障，北韓必須同意全面無核化，因為勇於捨棄才能換取大的利益。美國也應拿出一個具體方案，以滿足北韓對體制安全保障的要求。因此，美國應向北韓承諾，只要北韓接受CVID，國際社會就會為北韓提供「全面的、可查證且不可逆轉的體制安全保障」，即所謂CVIG。只有當北韓用CVID換取CVIG，加入全球經濟體係並成為一個正常國家，朝鮮半島才能真正迎來「春天」。

(中時 )